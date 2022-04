Hacer que la ciencia sea más abierta es bueno para la investigación, pero malo para la seguridad

Making Science More Open Is Good for Research—but Bad for Security

El movimiento de ciencia abierta impulsa que el conocimiento científico sea rápidamente accesible para todos. Pero un nuevo documento advierte que la velocidad puede tener un costo.

Cada vez más, las revistas han publicado investigaciones que son gratuitas para que cualquiera las lea, y los científicos han compartido sus datos entre ellos. El movimiento de ciencia abierta también ha implicado el surgimiento de servidores de preprints: repositorios donde los científicos pueden publicar manuscritos antes de que pasen por una revisión rigurosa por parte de otros investigadores y se publiquen en revistas. Los científicos ya no tienen que pasar por el arduo proceso de revisión por pares antes de que su investigación esté ampliamente disponible: pueden enviar un artículo en bioRxiv y hacer que aparezca en línea al día siguiente.

Pero un nuevo artículo en la revista PLoS Biology argumenta que, si bien el aumento del movimiento de ciencia abierta es en general algo bueno, no está exento de riesgos.

Durante la pandemia, la necesidad de servidores de preimpresión se puso de relieve: la investigación crucial podría difundirse mucho más rápido que la ruta tradicionalmente lenta de las revistas. Pero con eso, también significa que «más personas que nunca saben ahora cómo sintetizar virus en laboratorios», dice Jonas Sandbrink, investigador de bioseguridad en el Instituto Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford y el otro coautor del artículo.