Una página web rusa vende autorías en artículos de revistas de impacto por 5.000 dólares

Desde 2019, Anna Abalkina ha estado monitoreando un sitio web que ofrece una forma ilícita para que los científicos pulan sus currículos. El sitio, operado desde Rusia, ofrece abiertamente vender espacios de autoría en artículos científicos que pronto se publicarán, por tarifas que van desde varios cientos de dólares hasta casi 5000 dólares.

Abalkina, socióloga de la Universidad Libre de Berlín, ha documentado lo que parece ser un negocio floreciente en el sitio, www.123mi.ru . Desde que debutó en diciembre de 2018, analizó más de 1000 anuncios publicados allí y encontró al menos 419 que parecían coincidir con manuscritos que luego aparecieron en docenas de revistas diferentes, informó en una preprint publicado en arXiv en marzo.

Más de 100 de estos artículos identificados se publicaron en 68 revistas dirigidas por editores establecidos, incluidos Elsevier, Oxford University Press, Springer Nature, Taylor & Francis, Wolters Kluwer y Wiley-Blackwell, aunque la mayoría de estos eran publicaciones especializadas. Los autores rusos superaron en número a los de cualquier otra nacionalidad en el recuento de contratos recientes del sitio web.