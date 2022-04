¿Por qué la gente escucha podcasts? motivaciones y resultados

Tobin SJ, Guadagno RE (2022) Why people listen: Motivations and outcomes of podcast listening. PLOS ONE 17(4): e0265806. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265806

El objetivo de este estudio era identificar los predictores disposicionales de la escucha de podcasts y examinar las asociaciones entre los aspectos de la escucha de podcasts, los predictores disposicionales y los resultados psicológicos.

Para ello trescientos seis adultos de diversos países completaron un cuestionario en línea que evaluaba los predictores de diferencias individuales (los cinco grandes factores de personalidad, la curiosidad, la necesidad de cognición, la necesidad de pertenencia, la edad y el género), los aspectos de la escucha de podcasts (cantidad, formato, entorno, dispositivo y aspectos sociales) y los resultados potenciales (autonomía, competencia, relación, significado, atención plena y adicción a los teléfonos inteligentes).

Como se presuponía, la apertura a la experiencia, la curiosidad basada en el interés y la necesidad de cognición predijeron positivamente la escucha de podcasts. En contra de lo previsto, la necesidad de pertenencia predijo negativamente la escucha de podcasts, y el tiempo dedicado a la escucha de podcasts no se asoció con la autonomía, la competencia, el sentido de la relación, la atención plena o la adicción a los teléfonos inteligentes. Sin embargo, ciertos aspectos de la escucha de podcasts (por ejemplo, las relaciones parasociales y el compromiso social) estaban relacionados con resultados positivos y con nuestras variables predictoras. Además, el neuroticismo predijo negativamente la escucha de podcasts. En general, los resultados apoyan la idea de que los motivos informativos pueden desempeñar un papel en la escucha de podcasts, y que algunos aspectos de la escucha se asocian con resultados positivos.