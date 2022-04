¿Cómo se relacionan las propiedades de los datos, su conservación y su financiación con la reutilización?

Hemphill, L., Pienta, A., Lafia, S., Akmon, D., & Bleckley, D. A. (2022). How do properties of data, their curation, and their funding relate to reuse? Journal of the Association for Information Science and Technology, 1– 13. https://doi.org/10.1002/asi.24646

A pesar de las grandes inversiones públicas para facilitar el uso secundario de los datos, hay poca información sobre los factores específicos que predicen la reutilización de los datos. Utilizando los registros de descarga de datos del Consortium for Political and Social Research (ICPSR), este estudio examina cómo las propiedades de los datos, las decisiones de conservación y los modelos de financiación de los repositorios se relacionan con la reutilización de los datos. Se encontró que los conjuntos de datos depositados por instituciones, sujetos a muchas tareas de curaduría, y cuyo acceso y preservación son financiados externamente, son utilizados con mayor frecuencia. Los resultados confirman que las inversiones en la recopilación, la conservación y la preservación de los datos están asociadas a una mayor reutilización de los mismos.