Un estudio exhaustivo de la estructura organizativa de las bibliotecas de investigación

Peper, Michael. «A Comprehensive Survey of Research Library Organizational Structure». Library Leadership & Management, vol. 36, n.o 1, marzo de 2022.

Texto completo

Las estructuras de las bibliotecas de investigación han crecido en tamaño y complejidad en las últimas décadas. No existe un modelo único para organizar una biblioteca en el siglo XXI, pero no está claro el grado de variación de la estructura que realmente existe entre las bibliotecas. Este estudio pretende identificar los rasgos y características esenciales de estas estructuras mediante la recopilación y el análisis de organigramas. En concreto, este estudio analiza las funciones y la posición de los líderes de alto nivel (por ejemplo, los bibliotecarios universitarios asociados, los decanos asociados, etc.), así como la forma en que se posicionan las actividades de comunicación académica dentro de las bibliotecas de investigación. Los resultados indican una amplia variación en la estructura de los roles de liderazgo senior, así como la forma en que una función bibliotecaria relativamente reciente encaja con otras unidades.