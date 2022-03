Google lanza una herramienta gratuita de traducción de doblaje de vídeos con IA (vía Voicebot)

Google’s Area 120 Lab Rolls Out Free AI-Powered Video Dubbing Translator Tool

Eric Hal Schwartz el 10 de marzo de 2022 a las 8:00 am

Texto completo

Google ha presentado una nueva herramienta gratuita llamada Aloud para doblar rápidamente vídeos en varios idiomas. Los desarrolladores del centro de incubación interno de Google, Area 120, han creado Aloud para producir versiones dobladas de vídeos en nuevos idiomas en menos de una hora, junto con la posibilidad de que el creador corrija los errores.

Aloud combina varias tareas populares de IA en una sola herramienta para los creadores de YouTube y otras plataformas de vídeo. El usuario puede proporcionar subtítulos a un vídeo o el modelo de voz a texto de la IA puede producir una transcripción para su revisión. A continuación, la herramienta traduce el texto a un idioma disponible y el usuario elige una voz sintética para leer el discurso traducido, sustituyendo el audio original en el vídeo para su publicación.

Aloud puede traducir y doblar un vídeo de cinco minutos en 10 minutos, según sus diseñadores. Como medida de transparencia, los creadores de Aloud tienen que mencionar que el doblaje es con voz sintetizada y hacen referencia al vídeo original en la descripción, en los créditos o como comentario en un pin. La actual versión de prueba de Aloud sólo dobla los vídeos en inglés al español y al portugués, pero los desarrolladores, nacidos en Sri Lanka, tienen en proyecto el hindi y el bahasa-indonesio, además de otros idiomas.

Google lleva mucho tiempo investigando la traducción y transcripción con IA. Por ejemplo, los investigadores de Google produjeron el año pasado un modelo de traducción de IA llamado Translatotron 2, capaz de traducir y sintetizar el habla humana. Se trata de un proyecto no relacionado, ya que los creadores de Aloud no son autores del trabajo y Translatotron 2 fue diseñado específicamente para producir sólo el audio traducido con la voz del hablante original como forma de evitar las falsificaciones. También está la opción de transcripción en tiempo real de Google Translate y la función de traducción instantánea de Google Assistant en Android. Aloud se centra en el vídeo, no solo en el audio. Los creadores citan el contenido informativo y educativo como su primer enfoque.