Un nuevo informe del Instituto EveryLibrary revela la relación entre la baja alfabetización y los resultados negativos para la salud

Ellen Thieme and Christina Pryor «Literacy and Health Outcomes Report«. The EveryLibrary, 2022

Texto completo

Los bajos niveles de alfabetización sanitaria suponen cientos de miles de millones de dólares gastados cada año en atención sanitaria que de otro modo sería innecesaria, con estimaciones recientes que se sitúan en torno a los 236.000 millones de dólares. Por desgracia, los bajos conocimientos sanitarios son comunes, difíciles de detectar y tienen un impacto negativo en los resultados sanitarios.

Las bibliotecas pueden estar en primera línea en la lucha contra los bajos conocimientos sanitarios. Para financiar y utilizar las bibliotecas y los bibliotecarios en la realización de los objetivos de alfabetización sanitaria, es necesario crear nuevas políticas. Por ello, el Instituto EveryLibrary, una corporación sin ánimo de lucro, a encargado un informe sobre los efectos de la baja alfabetización sanitaria.

Las autoras, Ellen Thieme y Christina Pryor, revisan los problemas actuales de comprensión y prestación de servicios de alfabetización sanitaria y hacen recomendaciones para cambiar los sistemas y obtener mejores resultados.

Las principales recomendaciones del informe se centran en cómo los programas de alfabetización deben ser impartidos por educadores que coincidan con la demografía o que estén integrados de otra manera en las comunidades, cómo las agencias y las organizaciones gubernamentales deben hacer todo lo posible para incluir y valorar a las bibliotecas dentro de los grupos de trabajo de alfabetización, y cómo se debe ofrecer a las bibliotecas la financiación para asumir el liderazgo en la alfabetización dentro de estas iniciativas. Este informe proporcionará nuevas ideas a los responsables de las bibliotecas en los ámbitos público, académico y escolar.