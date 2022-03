El papel de las bibliotecas universitarias y de investigación como participantes activos y líderes en la producción de investigación académica

Cheung, Melanie. «The Role of Academic and Research Libraries as Active Participants and Leaders in the Production of Scholarly Research». Research Libraries UK, 2022.

El informe proporciona una visión detallada del papel actual de las bibliotecas universitarias y de investigación como socios y líderes de la investigación, su potencial para mejorar estas funciones, y las barreras que podrían enfrentar al hacerlo. El informe es uno de los más completos sobre el papel de las bibliotecas como socios y líderes de la investigación, y es el resultado de una extensa serie de consultas con bibliotecas, académicos, gestores de investigación, líderes universitarios y financiadores.

Este informe fue encargado por RLUK, en colaboración con el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades (AHRC), y entregado por la consultora de investigación Evidence Base.