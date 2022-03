10 ideas para crear bibliotecas de las cosas

10 Ideas for Building Libraries of Things. hacklibraryschool.com, 2022

Hace tiempo que las bibliotecas afirman que no son sólo almacenes de libros, pero en los últimos años muchas han aumentado sus colecciones circulantes de material bibliotecario no tradicional -también conocido como «Bibliotecas de las cosas«-. Al fin y al cabo, los medios de comunicación no son la única forma de aumentar los conocimientos; los equipos y las herramientas son igual de esenciales para potenciar las habilidades y proporcionar entretenimiento al participar en determinadas actividades. Las comunidades también pueden unirse compartiendo los artículos que necesitan, sin tener que preocuparse por la compra, el mantenimiento y la reparación, y el almacenamiento de cosas que quizá no necesiten utilizar con frecuencia o a largo plazo.

HLS ha cubierto las colecciones de la biblioteca no tradicionales antes, incluyendo cómo construir una biblioteca de semillas, pero quería llamar la atención sobre más ideas para crear o añadir a una «Biblioteca de las Cosas», incluyendo ejemplos de lo que algunas bibliotecas alrededor de los EE.UU. han creado.

Juegos y rompecabezas

Los rompecabezas son productos de un solo uso que la mayoría de la gente monta una vez y luego guarda en el armario para no volver a abrirlos. Algunos juegos de mesa tienen un destino similar, por lo que tiene sentido que las bibliotecas ofrezcan estas formas de entretenimiento para que la gente las disfrute una vez, y luego las devuelva para que más gente pueda disfrutarlas también. Las colecciones de juegos de mesa también pueden ser una gran oportunidad para que la gente pruebe los juegos que le interesan antes de comprometerse a comprar uno para ellos. Además, es probable que muchas personas de tu comunidad tengan juegos y rompecabezas de buena calidad que podrían estar dispuestos a donar a tu biblioteca.

Juguetes y kits STEM

Los kits de ciencia y codificación son cada vez más comunes para que los niños aprendan y se entusiasmen con STEM, pero a menudo pueden costar bastante dinero, especialmente si los niños sólo los usan para completar un proyecto y nunca los vuelven a coger. Asimismo, los juguetes en general ofrecen grandes posibilidades para compartir entre comunidades, tanto para que los padres puedan ahorrar dinero y espacio como para que los niños tengan menos probabilidades de aburrirse. De hecho, la primera ludoteca se creó en Los Ángeles en 1935, y se hicieron aún más populares en los años 60 y 70, y desde entonces muchas se han centrado en proporcionar juguetes y juegos a los niños con discapacidad.

Semillas y material de jardinería

Técnicamente, un usuario no puede devolver necesariamente una semilla que haya plantado en su jardín, pero puede pedir a los usuarios que donen semillas a la biblioteca después de su cosecha. Las semillas son una gran oportunidad para compartir porque la mayoría de los paquetes vienen con más semillas de las que necesita un jardinero casero, por lo que se pueden dividir para compartir entre más personas. Sin embargo, las semillas no son los únicos productos que se necesitan para la jardinería. Herramientas como palas, paletas, azadas, guantes, etc., pueden añadirse a una biblioteca de préstamo para aquellos que quieran participar en la jardinería, pero que sólo necesiten acceder a este equipo unas pocas veces al año.

Herramientas

Hay muchas otras herramientas domésticas que la gente puede necesitar con poca frecuencia, pero no tiene el presupuesto o el espacio de almacenamiento para comprarlas. Cosas como taladros, martillos, llaves inglesas, incluso cortacéspedes y sopladores de hojas pueden compartirse entre la comunidad. Además, estas bibliotecas de herramientas pueden promocionarse y utilizarse junto con programas que enseñen a la gente conocimientos básicos como la carpintería, el mantenimiento de automóviles y otros proyectos de bricolaje.

Material de costura y manualidades

Al igual que otras herramientas, las máquinas de coser y los suministros para tejer, hacer ganchillo y otras manualidades pueden ser costosos de invertir, especialmente si se trata de un pasatiempo en el que recién se está interesado. Pedir prestado kits de costura y otras manualidades puede ser una gran manera de exponer y enseñar a la gente nuevas habilidades. La Biblioteca Pública de Yorba Linda incluye libros de instrucciones, DVDs y otras herramientas en un kit de costura junto con la máquina de coser para ayudar a la gente a empezar, y ofrecen kits similares para tejer, hacer ganchillo y caligrafía.

Artículos de repostería y cocina

Si alguna vez has comprado un molde para pasteles con una forma extraña para una fiesta de cumpleaños o un evento festivo y sólo lo has usado una vez, entonces probablemente puedas imaginar los beneficios de pedir prestado material de repostería y otros suministros de cocina. La Universidad de Illinois Springfield tiene un gran ejemplo de biblioteca de préstamo de moldes para hornear y pequeños aparatos de cocina como batidoras, heladeras y otros que se pueden prestar para usar durante una semana.

Instrumentos musicales

Aprender a tocar un instrumento es otro pasatiempo con una barrera de entrada de alto coste, por lo que los aspirantes a músicos pueden beneficiarse del préstamo temporal de instrumentos antes de comprometerse. Incluso los músicos consolidados pueden tomar prestado un instrumento para practicar si el suyo tiene que ser reparado. La Biblioteca Pública de Framingham ofrece actualmente guitarras, ukeleles, amplificadores y mandolinas, por ejemplo, pero muchos otros equipos musicales, además de los instrumentos, podrían ser buenas adiciones a una Biblioteca musical de cosas, como metrónomos, atriles, afinadores, etc.

Material deportivo

Desde balones de fútbol hasta cañas de pescar y juegos de picnic al aire libre, como el cornhole y el croquet, hay montones de oportunidades para compartir material deportivo en una biblioteca. Muchas bibliotecas están incluso poniendo en marcha programas de bicicletas compartidas para que la gente pueda acceder a medios de transporte y de fitness sin necesidad de pagar por el alquiler o la compra de una bicicleta.

Acampada y material de exterior

Al igual que los deportes, el equipo para acampar y al aire libre puede ser bastante caro, especialmente para comprarlo para un solo viaje. Las bibliotecas del condado de Jackson, en Florida, tienen grandes ejemplos de equipos para exteriores que se pueden tomar prestados, como prismáticos y kits de observación de aves, linternas, sillas de camping, tiendas de campaña, mesas de picnic y mucho más.

Electrónica/Tecnología

Obviamente, mucha gente acude a la biblioteca pública para utilizar el Wi-Fi y sus ordenadores, pero el préstamo de aparatos electrónicos también puede permitir a los usuarios de la biblioteca acceder a esta tecnología fuera de la biblioteca física. Cada vez es más común que las bibliotecas presten hotspots, tabletas, ordenadores portátiles y otros aparatos electrónicos, que pueden ayudar a reducir la brecha digital.