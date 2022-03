Hacia un futuro digital equitativo: las bibliotecas están reduciendo la brecha y empoderando a las comunidades

Special Report: Toward an Equitable Digital Future

Libraries are bridging the divide and empowering communities.

Texto completo

En los últimos dos años, la pandemia ha puesto de manifiesto la creciente brecha existente en Estados Unidos entre quienes tienen y no tienen un acceso constante a Internet.

Incluso cuando los cierres han disminuido y la mayoría de las escuelas y bibliotecas han reabierto, la disponibilidad de banda ancha fiable, los dispositivos y la formación en alfabetización digital siguen siendo fundamentales, ya sea para las tareas escolares, el empleo, los servicios públicos, las visitas de telesalud, las conexiones sociales o la participación cívica. Y esta necesidad crecerá exponencialmente a medida que la infraestructura tecnológica siga evolucionando.

Los trabajadores de las bibliotecas llevan más de dos décadas trabajando para abordar Los trabajadores de las bibliotecas llevan más de dos décadas intentando resolver el complejo problema de la brecha digital y avanzar en la equidad digital. Ahora, armados con nuevas herramientas, financiación, asociaciones, datos y conciencia social, muchos grupos, incluidas las bibliotecas, ven que un futuro digital más equitativo está al alcance.

El informe especial sobre la equidad digital se inspira en un área clave de la iniciativa presidencial «Libraries Connect» de la presidenta de ALA, Patricia «Patty» M. Wong. Como ella escribe en su columna del número de marzo/abril de 2022, «Con una mayor concienciación… llega la responsabilidad de todos los trabajadores de las bibliotecas de abogar por la equidad digital».

En este informe especial, encontrará artículos sobre:

Con la innovación, el alcance y la colaboración, los trabajadores de las bibliotecas se están educando a sí mismos, a sus comunidades y a las partes interesadas en la creciente necesidad de los esfuerzos de inclusión digital. Este informe especial pretende ser una plataforma de lanzamiento para una mayor exploración y acción.

¿Qué medidas tomará tu biblioteca para servir a sus comunidades digitalmente desatendidas?