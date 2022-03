La literatura oral en la era digital: archivar la oralidad y conectar con las comunidades

Turin, Mark, y Claire Wheeler and Eleanor Wilkinson (eds). Oral Literature in the Digital Age: Archiving Orality and Connecting with Communities. Open Book Publishers, 2015

Las humanidades digitales siguen siendo un término controvertido que abarca muchos tipos de trabajos en numerosas disciplinas, como la literatura, la historia, la lingüística, los clásicos, el teatro, los estudios de interpretación, el cine, los estudios de los medios de comunicación, la informática y las ciencias de la información. En Traces of the Old, Uses of the New: The Emergence of Digital Literary Studies, Amy Earhart reivindica la historia disciplinar de los estudios digitales como un preludio necesario para el verdadero progreso en la definición de las Humanidades Digitales como un conjunto compartido de prácticas e intereses interdisciplinarios.

Traces of the Old, Uses of the New se centra en veinticinco años de desarrollos, incluyendo las ediciones digitales, los archivos digitales, los textos electrónicos, la minería de textos y la visualización, para situar los productos y procesos emergentes en relación con las tendencias históricas de interés disciplinar en el estudio literario. Al reexaminar los debates teóricos y las prácticas aplicadas de la última generación de trabajos en yuxtaposición con los trabajos digitales aplicados del mismo periodo, Earhart también pretende exponer las limitaciones que necesitan los métodos alternativos, métodos que podrían empezar a cumplir la temprana (pero hasta ahora incumplida) promesa de que la digitalización de los textos permite a los estudiosos de la literatura plantear y responder preguntas de forma nueva y convincente. Al trazar la historia de los estudios literarios digitales, Earhart también pretende trazar caminos viables para su futuro, y al hacer este trabajo en una disciplina, este libro pretende inspirar un trabajo similar en otras.