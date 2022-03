Responsabilidades y perspectivas de los bibliotecarios de servicios de datos sobre la gestión de datos de investigación

Bishop, Bradley, et al. «Data Services Librarians’ Responsibilities and Perspectives on Research Data Management». Journal of eScience Librarianship, vol. 11, n.o 1, marzo de 2022, https://doi.org/10.7191/jeslib.2022.1226.

Este estudio sobre los bibliotecarios de servicios de datos forma parte de una serie de estudios que examinan las funciones y perspectivas actuales de los servicios de gestión de datos de investigación (RDM) en la enseñanza superior. La revisión de las mejores prácticas actuales proporciona una visión de las responsabilidades basadas en el papel de los servicios de RDM que los bibliotecarios de servicios de datos realizan, así como las formas de mejorar y crear nuevos servicios para satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades universitarias.

Los objetivos de este artículo son proporcionar el contexto de los servicios de datos de investigación a través de una revisión de estudios anteriores, explicar cómo informaron este estudio cualitativo, y proporcionar los métodos y resultados del estudio actual. Este estudio proporciona una visión en profundidad de las responsabilidades generales del trabajo de los bibliotecarios de servicios de datos, así como sus perspectivas sobre la RDM a través del análisis del trabajo.

Los resultados presentados aquí proporcionan las tareas típicas del trabajo de los bibliotecarios de servicios de datos que incluyen la localización de datos secundarios, la revisión de los planes de gestión de datos (DMP), la realización de actividades de divulgación, la colaboración y la oferta de formación en RDM. Un número menor de bibliotecarios de servicios de datos llevan a cabo la curación de datos o gestionaron un repositorio institucional.