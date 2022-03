Principios de Transparencia y Mejores Prácticas en Publicaciones Académicas.

El Committee on Publication Ethics (Comité de Ética para Publicaciones (COPE)), el Directory of Open Access Journals (Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ)), la Open Access Scholarly Publishers Association (Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA)) y la World Association of Medical Editors (Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME)) son organizaciones académicas que han visto un aumento en el número y en el amplio alcance de la calidad en las solicitudes de membresía. Nuestras organizaciones han colaborado para identificar principios de transparencia y mejores prácticas para publicaciones académicas y para aclarar que estos principios forman la base de los criterios por los cuales se evalúa la idoneidad para la membresía por COPE, DOAJ y OASPA, y parte de los criterios sobre los cuales WAME evalúa las solicitudes de membresía. Cada organización también cuenta con sus propios criterios adicionales que son utilizados al evaluar aplicaciones. Las organizaciones no compartirán listas de editores o revistas que no pudieron demostrar que cumplen los criterios de transparencia y mejores prácticas.

Esta es la tercera versión de un trabajo en progreso (publicada en enero de 2018); la primera versión fue puesta a disposición por OASPA en diciembre de 2013 y una segunda versión en junio de 2015. Nosotros alentamos su amplia difusión y continuamos recibiendo comentarios sobre los principios generales y los criterios específicos. Los antecedentes de las organizaciones se encuentran líneas abajo.

Principios de transparencia

Sitio web

El sitio web de una revista, incluido el texto que contiene, demostrará que se han tomado precauciones para garantizar altos estándares éticos y profesionales. No debe contener información que podría inducir a errores a lectores o autores, incluido cualquier intento de imitar el sitio web de otra revista o editorial.

Se debe incluir una declaración de ‘Objetivos y Alcance’ en el sitio web y los lectores deben encontrarse claramente definidos. Debería haber una declaración sobre lo que una revista considerará para su publicación incluyendo los criterios de autoría (por ejemplo, no considerar envíos múltiples, publicaciones redundantes) para ser incluidos. Los ISSN deben mostrarse claramente (separados por ISSN impreso y electrónico). Nombre de la revista

El nombre de la revista debe ser único y no debe confundirse fácilmente con otra revista o inducir a errores a autores y lectores potenciales sobre el origen de la revista o a la asociación con otras revistas. Proceso de revisión por pares

El contenido de la revista debe señalar claramente si es revisado por pares o no. La revisión por pares se define como la obtención de asesoramiento sobre manuscritos individuales por parte de revisores expertos en el campo que no forman parte del equipo editorial de la revista. Este proceso, así como las políticas relacionadas con los procedimientos de revisión por pares de la revista, deberán describirse claramente en el sitio web de la revista, incluido el método de revisión por pares utilizado. Los sitios web de revistas no deben garantizar la aceptación de manuscritos o tiempos de revisión por pares muy breves. Propiedad y gestión

La información sobre la propiedad y/o gestión de una revista debe estar claramente indicada en el sitio web de la revista. Los editores no deben usar nombres de organizaciones o de revistas que podrían inducir a errores a autores y lectores potenciales sobre la naturaleza del propietario de la revista. Órgano rector

Las revistas deberán tener consejos editoriales u otros cuerpos directivos cuyos miembros sean reconocidos expertos en las áreas temáticas incluidas dentro del alcance de la revista. El consejo editorial de la revista u otro órgano rector deberá proporcionar nombres completos y sus afiliaciones en el sitio web de la revista. Equipo editorial / información de contacto

Las revistas deberán proporcionar los nombres completos y las afiliaciones de los editores de la revista, así como la información de contacto de la oficina editorial, incluida una dirección completa en el sitio web de la revista. Derechos de autor y licencias

La política de derechos de autor debe estar claramente establecida en las directrices al autor y el titular de los derechos de autor debe ser nombrado en todos los artículos publicados. Del mismo modo, la información sobre la licencia de contenido debe estar claramente descrita en las directrices en el sitio web, y los términos de la licencia se deberán indicar en todos los artículos publicados, tanto en la versión HTML como PDF. Si se permite a los autores publicar con una licencia Creative Commons, entonces se debe notar cualquier requisito de licencia específica. Cualquier política sobre publicación de versiones finales aceptadas o artículos publicados en repositorios de terceros deberá ser claramente declarada. Cargos al autor

Cualquier cargo que se requiera para el procesamiento de manuscritos y/o materiales de publicación en la revista deberá estar claramente establecido en un lugar que sea fácil de localizar para los autores potenciales antes de enviar sus manuscritos para su revisión, o deberá ser explicado a los autores antes que comiencen a preparar su manuscrito. Si no se cobran tales cargos, entonces eso deberá indicarse claramente también. Proceso para identificar y tratar las denuncias de mala conducta en la investigación

Las editoriales y editores deben tomar medidas razonables para identificar y evitar la publicación de documentos en los que se haya producido una conducta indebida en la investigación, incluidos el plagio, la manipulación de citas y la falsificación/fabricación de datos, entre otros. En ningún caso una revista o sus editores alentarán tal mala conducta, o permitirán que ocurra a sabiendas de que lo es. En caso de que la editorial o editores de una revista conozcan cualquier alegato de mala conducta relacionada con un artículo publicado en su revista deberán seguir las pautas de COPE (o su equivalente) al tratar con las acusaciones. Ética en la publicación

Una revista también debe tener políticas sobre ética editorial. Estas deben ser claramente visibles en su sitio web, y deben referirse a: i) Políticas sobre autoría y contribución; ii) Cómo manejará la revista las quejas y apelaciones; iii) Políticas sobre conflictos de interés; iv) Políticas sobre el intercambio de datos y la reproducibilidad; v) Política sobre supervisión ética; vi) Política sobre propiedad intelectual; y vii) Opciones para discusiones y correcciones posteriores a la publicación. Periodicidad de publicación

La periodicidad con la que publica una revista debe estar claramente indicada. Acceso

Se debe indicar la(s) forma(s) en que la revista y los artículos individuales están disponibles para los lectores y si hay una suscripción asociada o tarifas de pago por ver. Archivamiento

Debe estar claramente indicado el plan de la revista para respaldo electrónico y preservación del acceso a su contenido (por ejemplo, acceso a artículos principales a través de CLOCKSS o PubMedCentral) en caso de que la revista ya no se publique. Fuentes de ingresos

Los modelos de negocio o las fuentes de ingresos (por ejemplo, honorarios de autor, suscripciones, publicidad, reimpresiones, apoyo institucional y apoyo organizacional) deben estar claramente establecidos o ser evidentes en el sitio web de la revista. Las tarifas de publicación o el estado de la exención no deben influir en la toma de decisiones editoriales. Publicidad

Las revistas deben indicar su política publicitaria si es relevante, incluyendo qué tipos de anuncios se considerarán, quién toma decisiones sobre la aceptación de anuncios y si están vinculados al contenido o al comportamiento del lector (solo en línea) o si se muestran al azar. Los anuncios no deben relacionarse de ninguna manera con la toma de decisiones editoriales y deben mantenerse separados del contenido publicado. Marketing directo

Todas las actividades de marketing directo, incluida la solicitud de manuscritos que se realicen en nombre de la revista, serán apropiadas, bien dirigidas y discretas. Se espera que la información proporcionada sobre el editor o la revista sea veraz y no engañosa para lectores o autores.

En el caso de que se descubra que una organización miembro ha violado estas buenas prácticas u otros requisitos específicos de la organización, OASPA / DOAJ / COPE / WAME deberá, en primer lugar, tratar de trabajar con ellos para abordar cualquier inquietud que haya surgido. En caso de que la organización miembro no pueda o no desee abordar estas inquietudes, su membresía en la organización puede suspenderse o cancelarse.

OASPA/DOAJ/COPE/WAME tienen procedimientos para tratar las inquietudes planteadas sobre los miembros.



Acerca del Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org)

COPE proporciona asesoramiento a editoriales y editores sobre todos los aspectos de ética en la publicación y, en particular, sobre cómo manejar los casos de mala conducta en la investigación y publicación. También proporciona un foro para que sus miembros discutan casos individuales. COPE no investiga casos individuales, pero alienta a los editores a garantizar que los casos sean investigados por las autoridades apropiadas (generalmente una institución de investigación o un empleador). Se espera que todos los miembros de COPE apliquen los principios de COPE de ética en la publicación descritos en las prácticas principales (Core Practices).

Acerca del Directory of Open Access Journals (DOAJ, https://doaj.org)

La misión del DOAJ es: curar, mantener y desarrollar una fuente de información confiable sobre publicaciones académicas de acceso abierto en la web; para verificar que las revistas en la lista cumplan con estándares razonables; aumentar la visibilidad, difusión, descubrimiento y atracción de revistas de acceso abierto; permitir que los académicos, las bibliotecas, las universidades, los financiadores de la investigación y otras partes interesadas se beneficien de la información y los servicios prestados; facilitar la integración de las revistas de acceso abierto en los servicios de bibliotecas y agregadores; ayudar, cuando sea posible, a los editores y sus revistas a cumplir con estándares razonables de publicación digital; y apoyar así la transición del sistema de comunicación y publicación académica a un modelo que sirva a la ciencia, la educación superior, la industria, la innovación, las sociedades y la gente. A través de este trabajo, DOAJ cooperará y colaborará con todas las partes interesadas que trabajan para alcanzar estos objetivos.

Acerca de la Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA, https://oaspa.org)

OASPA es una asociación comercial que se estableció en 2008 con el fin de representar los intereses de los editores de Acceso Abierto (OA) a nivel mundial en todas las disciplinas. Al fomentar la colaboración en el desarrollo de modelos comerciales, herramientas y estándares apropiados para respaldar la publicación en AA, OASPA tiene como objetivo ayudar a garantizar un futuro próspero y sostenible en beneficio de sus miembros y las comunidades académicas a las que sirve. Esta misión se lleva a cabo a través del intercambio de información, el establecimiento de estándares, el avance de los modelos, la promoción, la educación y la promoción de la innovación.

Acerca de la World Association of Medical Editors (WAME, http://www.wame.org)

WAME es una asociación voluntaria global sin fines de lucro de editores de revistas médicas revisadas por pares que busca fomentar la cooperación y la comunicación entre los editores; mejorar los estándares editoriales; promover el profesionalismo en la edición médica a través de la educación, la autocrítica y la autorregulación; y alentar la investigación sobre los principios y la práctica de la edición médica. WAME desarrolla políticas y recomendaciones de mejores prácticas para editores de revistas médicas y tiene un plan de estudios para los editores que los miembros deben seguir.

Traducción: Alejandra Manco Vega e Ivonne Lujano Vilchis