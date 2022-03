La literatura oral en la La era digital: archivar la oralidad y conectar con las comunidades

Oral Literature in the Digital Age: Archiving Orality and Connecting with Communities, Turin, Mark, y Claire Wheeler and Eleanor Wilkinson (eds). Oral Literature in the Digital Age: Archiving Orality and Connecting with Communities. Open Book Publishers, 2013

Gracias a una conectividad digital cada vez mayor, el interés por las tradiciones orales ha crecido más allá del investigador y del sujeto de investigación para incluir un grupo cada vez más amplio de usuarios globales. Cuando los nuevos públicos consumen, manipulan y se conectan con las grabaciones de campo y los archivos culturales digitales, su participación plantea importantes cuestiones prácticas y éticas. Este volumen explora las repercusiones políticas del estudio de las lenguas marginadas; el papel de las herramientas en línea para garantizar un acceso responsable a materiales culturales sensibles; y las formas de garantizar que, cuando se crean documentos digitales, no se fosilizan como consecuencia de su archivo. Los informes de trabajo de campo de lingüistas y antropólogos de tres continentes ofrecen ejemplos concretos de cómo superar las barreras -éticas, prácticas y conceptuales- en los proyectos de documentación digital. Oral Literature in the Digital Age es una guía y un manual esenciales para etnógrafos, lingüistas de campo, activistas comunitarios, conservadores, archiveros, bibliotecarios y todos los que se relacionan con las comunidades indígenas para documentar y preservar las tradiciones orales.