La era del Blockchain: una colección de artículos.

Subbiah, Kannan, Ferrarini, Benno, Maupin, Julie, Hinojales, Marthe, Kulshrestha, Sanatan, Guhathakurta, Rahul, & Wright, Danika. The Age of Blockchain: A Collection of Articles. In The Age of Blockchain: A Collection of Articles (Version 1, p. 28) [Computer software], 2018

Texto completo

«Blockchain» es todavía una tecnología revolucionaria emergente. Está transformando constantemente las relaciones financieras entre personas y empresas a nivel mundial.

The Age of Blockchain: A Collection of Articles. In The Age of Blockchain: A Collection of Articles es un libro electrónico que contiene un conjunto de artículos seleccionados que fueron publicados en indrastra.com en los últimos tiempos. Estas colecciones curadas son valiosas porque reúnen importantes puntos de vista sobre las tecnologías blockchain y exploran lo que esta revolucionaria tecnología significará para los negocios globales.

El primer artículo está escrito por Kannan Subbiah, y en él se analizan algunos de los puntos fuertes que impulsan la adopción de la tecnología blockchain en todo el mundo.

El segundo artículo es sobre la identidad digital, escrito por el Dr. Benno Ferrarini, la Dra. Julie Maupin y Marthe Hinojales. Ofrece un análisis de coste-beneficio de las tecnologías de libro mayor distribuido (DLT) y su aplicación en el desarrollo y mantenimiento de un sistema de identificación nacional o global en el mundo digital.

El tercer artículo, de Rahul Guhathakurta, analiza la aplicación de las tecnologías blockchain en la industria del automóvil. Destaca las aplicaciones ascendentes y descendentes de blockchain y analiza los fundamentos de la escalabilidad y la interoperabilidad que pueden beneficiar a muchas partes interesadas en el ámbito de la automoción, desde el proveedor hasta el fabricante y desde el fabricante hasta el usuario final.

El cuarto artículo está escrito por el contralmirante Dr. S. Kulshrestha (retirado), de la Marina india. Trata de la fase actual de evaluación de la aplicación militar de las tecnologías blockchain en áreas relacionadas con la logística militar, las adquisiciones y las finanzas, el Internet de las cosas y otras aplicaciones de interés para los militares.

Por último, el quinto artículo, escrito por la Dra. Danika Wright, ilustra a los lectores sobre cómo blockchain podría transformar la forma en que compramos y vendemos bienes inmuebles, eliminando los costes ocultos y las ineficiencias de nuestros mercados inmobiliarios actuales.