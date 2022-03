Plan de Acción para el Acceso Abierto de la ruta diamante

Ancion, Zoé, et al. Action Plan for Diamond Open Access. marzo de 2022. National Center for Scientific Research, 2022

Science Europe, cOAlition S, OPERAS y la Agencia Nacional Francesa de Investigación (ANR) presentan Action Plan for Diamond Open Access con el fin de seguir desarrollando y ampliando un ecosistema de comunicación académica Diamond OA sostenible e impulsado por la comunidad. Se centra en la eficiencia, los estándares de calidad, la creación de capacidades y la sostenibilidad, y aborda la alineación y el desarrollo de recursos comunes para todo el ecosistema Diamond OA, incluidas las revistas y las plataformas, respetando la diversidad cultural, multilingüe y disciplinaria que constituye la fuerza del sector. El Plan de Acción pretende crear una comunidad mundial inclusiva que cuente con las herramientas necesarias para fortalecer las revistas y plataformas Diamond OA existentes y aumentar su visibilidad.