Entrevista cultural bibliotecaria a Julián Marquina

Julián Marquina es responsable de Comunicación de Baratz y profesor de temas relacionados con la comunicación corporativa y las redes sociales. Bloguero en el sector de la Información y Documentación, gestiona el blog JuliánMarquina… en el que habla de temas relacionados con las bibliotecas, la literatura y la lectura. Es coleccionista de todo tipo de cosas relacionadas con las bibliotecas, sobre todo pósteres y figuras bibliotecarias. Le gustan los libros de Juan José Millas, la música comercial y el fútbol.

1.- ¿Sí sólo te pudieras llevar un libro a una isla desierta?

Sin duda me llevaría El principito de Antoine Saint-Exupéry. Un libro corto de extensión y de peso ligero, pero con un mensaje profundo sobre la vida y con el cual pasar horas y horas reflexionando y buscando el significado de las cosas.



2.- ¿Qué libros leíste en el confinamiento?

¡Muchísimos libros! A continuación, destaco algunos que me encantaron:

La biblioteca en llamas: Historia de un millón de libros quemados y del hombre que encendió la cerilla , de Susan Orlean

, de Susan Orlean Mi verdadera historia , de Juan José Millás

, de Juan José Millás La librería ambulante , de Christopher Morley

, de Christopher Morley Los Fantásticos Libros Voladores del Sr. Morris Lessmore , de William Joyce

, de William Joyce Charlotte , de David Foenkinos

, de David Foenkinos …



3.- ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y siempre se ha resistido?

Lo confieso: El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. La verdad es que no pude con él y con su castellano antiguo. Aunque puede que haya llegado el momento de retomar su lectura ahora que han pasado unas cuantas décadas desde que lo intenté leer. Quizás ahora tenga más paciencia y sepa apreciar la obra de Miguel de Cervantes.



4.- ¿Qué cantas bajo la ducha?

¡Soy malísimo cantando!… aunque no me suelo arrugar para hacerlo en confianza. Pero, bajo la ducha no suelo cantar.



5.- ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?

De joven era mucho de los recopilatorios de verano. Así que quizás ese primer cassette fue un Ibiza Mix o un Caribe Mix comprado en la feria del pueblo o en el mercadillo.



6.- ¿Qué disco regalarías o recomendarías siempre?

Depende de la persona, tanto para regalar como para recomendar. Aunque suelo siempre llevar el asunto de la música hacia mi terreno, así que seguro que sería algo de Avicii o de Sia. Es verdad que unas canciones son mejores que otras, pero soy capaz de escucharlas todas en bucle.



7.- ¿Hay alguna música que te resulte insoportable?

Ahora mismo no recuerdo ningún tipo de música que no me guste. Me lo apunto para comentártelo en cuanto escuche algo que no me agrade nada. Creo que toda la música tiene su espacio y su momento. Pero sí, hay canciones (y tipos de música) que se pasan nada más ser escuchadas. ¿Quizás el reguetón? Aunque hay algunas canciones que no me disgustan (por el ritmo más que por la letra).



8.- ¿Tu película de cabecera es?

Te diré dos: Braveheart, de Mel Gibson, y Cadena de favores, de Mimi Leder. Bueno, y también Star Wars, de George Lucas.



9.- ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

Me gustaría reencarnarme en el pintor Antonio López García. Me encanta lo meticuloso que es en su trabajo y el hiperrealismo de sus obras.



10.- Tu poeta de cabecera

Elijo dos que me acompañan desde hace tiempo: Federico García Lorca y Gloria Fuertes.



11.- ¿Tienes un verso favorito?

Casualmente no es de ninguno de los anteriormente citados, sino de León Felipe: Sé todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.

Y he visto:

Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre…

ha inventado todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos…

y sé todos los cuentos.



12.- La obra de arte que más te fascina

Por no repetir a Antonio López García, comentar que me fascina Banksy con el misterio que hay tras este grafitero británico sumado al mensaje que lanza con sus obras urbanas. Si tuviera que elegir una de todas ellas, me quedaría con la de «Niña con globo».