Makerspaces en escuelas: orientaciones prácticas para directores y profesores

Makerspaces in schools. Practical guidelines for school leaders and teachers. Interactive Classroom. Working Group. Future. Classroom, European Schoolnet 2020.

Los Makerspaces, que están diseñados para el trabajo práctico trabajo colaborativo y creativo, son una adición bastante reciente en algunas escuelas de Europa y del mundo. Los estudiantes en los makerspaces escolares pueden trabajar con materiales como como papel, cartón, madera, metal, plástico, arcilla, telas, componentes electrónicos, microcontroladores, kits de construcción kits de construcción o robots programables para crear muchos objetos objetos, y completar muchos proyectos diferentes, utilizando una herramientas y maquinaria.

Los profesores de 15 escuelas de nueve países, entrevistados para esta publicación, describieron enfoques de aprendizaje que permiten, o son necesarios, en los makerspaces, como el constructivista, el aprendizaje por indagación colaborativo y basado en proyectos; con profesores que entrenan y apoyan en lugar de enseñar de forma manera tradicional.