El impacto de las colecciones de las bibliotecas universitarias en la contratación, y retención del profesorado en la universidad

Chiochios, Maria, Janelle Hedstrom, Katie Pierce Meyer, and Mary Rader. Library Impact Practice Brief: Relationship between Library Collections and the Recruitment and Retention of Faculty at UT Austin. Washington, DC: Association of Research Libraries, August 6, 2021

Como parte de la iniciativa Research Library Impact Framework de la ARL, las bibliotecas de la Universidad de Texas (UT) en Austin llevaron a cabo un estudio para examinar el impacto de las colecciones de las bibliotecas en la contratación y retención del profesorado en la universidad, y para comprender la relación entre los recursos institucionales -especialmente las bibliotecas- y la toma de decisiones profesionales del profesorado. Este informe práctico describe la revisión de la literatura del equipo de la UT y los datos recogidos a través de una encuesta en línea y entrevistas semiestructuradas individuales con miembros del profesorado recién contratados y recién ascendidos.