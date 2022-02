Directrices para la conservación de los nuevos formatos de investigación

Greenberg, Jonathan, Hanson, Karen, & Verhoff, Deb. Guidelines for Preserving New Forms of Scholarship (1.0). Zenodo, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.5786929



Estas recomendaciones servirán de guía a los editores para crear publicaciones digitales que tengan más posibilidades de ser preservadas. Están pensadas para ser compartidas con autores, editores, personal de producción digital, desarrolladores de software y quienes diseñan y mantienen las plataformas de publicación. Una versión web interactiva de las directrices se publica en https://preservingnewforms.dlib.nyu.edu.