10 curiosidades sobre las bibliotecas para personas con discapacidad visual e impresa

La lectura abarca una gran variedad de formas de relacionarse con los relatos y las ideas. Y en todo el mundo hay una serie de bibliotecas especializadas que se centran en lectores con necesidades físicas o cognitivas particulares. Estas bibliotecas ofrecen un impresionante abanico de prestaciones. He aquí diez cosas que quizá no sepas sobre las bibliotecas diseñadas teniendo en cuenta las discapacidades visuales.

1) Hay más personas que pueden acceder a ellas de lo que se piensa. Puede que estas bibliotecas especializadas lleven la palabra «ciego» en su nombre, pero a menudo prestan servicios a un grupo de personas más amplio: las que padecen afecciones que limitan la visión, como la degeneración macular; las que tienen afecciones asociadas a discapacidades de impresión, como la dislexia; y las que padecen otras afecciones que dificultan la lectura de un libro impreso convencional, como la artritis o el lupus. Tanto las personas mayores como los niños pueden beneficiarse, por ejemplo, de los libros en letra grande.

2) Estas bibliotecas pueden ofrecer libros que no están disponibles en ningún otro lugar. Elizabeth Burns es la responsable de los servicios de lectura del Talking Book & Braille Center (TBBC) de Nueva Jersey (EE.UU.), que cuenta con más de 13.000 usuarios registrados. Burns señala que su oferta de servicios «abarca a más gente de la que se piensa. Y tenemos libros que no se pueden conseguir, sinceramente, ni por amor ni por dinero, a no ser que seas miembro de nuestra biblioteca». Esto se debe, en parte, a que muchas de estas bibliotecas especializadas no compiten explícitamente con las editoriales comerciales (ni con las bibliotecas públicas convencionales) y no tienen que seguir los dictados comerciales. Algunas tienen acuerdos especiales de derechos de autor que les permiten producir o distribuir versiones accesibles de libros, sólo para personas con discapacidades de impresión o visuales. La Biblioteca Lituana para Ciegos (LLB), con sede en Vilnius, es la mayor editorial de libros en formato especial de Lituania, con una producción de 400 libros al año.

3) Las colecciones pueden incluir libros con imágenes. Burns, del TBBC, explica: «Tenemos libros con imágenes en lo que se llama braille impreso, donde está el libro con imágenes y el braille; ambas están en el mismo libro. Esto ayuda a que un padre vidente lea el braille a su hijo; puede leer el libro ilustrado mientras el niño lo sigue en braille. O también lo que ocurre con frecuencia es la otra parte, en la que es el abuelo lector de Braille el que quiere leer libros a su nieto vidente». También puede haber versiones táctiles de los libros. Las novelas gráficas y los cómics aún no están bien representados, reconoce Burns.

4) Algunas bibliotecas tienen colecciones de partituras accesibles. En Zúrich (Suiza), la Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte crea sus propias partituras en braille, además de suministrar partituras producidas por otros. En Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), el Centro de Formación Profesional y Tecnología Asistencial para Invidentes de Sao Mai mantiene una biblioteca musical accesible, utilizando su propio software para traducir las partituras al braille.

5) Algunas categorías más especializadas y nostálgicas pueden estar bien representadas. Dado que las personas mayores constituyen un grupo demográfico tan importante para los servicios bibliotecarios que se adaptan a las discapacidades visuales, existe una gran demanda de géneros populares en la juventud de los mayores. En el Reino Unido, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Accesible tiene una categoría de libros «mar y aire».

6) Estas bibliotecas pueden acoger programas especiales, como formación en robótica para adolescentes y escucha de cuentos táctiles para niños. La LLB de Lituania ha estado a la vanguardia de este tipo de programas especiales.

7) Los usuarios pueden pedir prestados o aprender sobre dispositivos accesibles. En Nueva Jersey, el Programa de Acceso Igualitario a las Bibliotecas (LEAP) ofrece formación gratuita a las personas mayores sobre las funciones de ampliación de texto y conversión de texto a voz de los teléfonos inteligentes y los ordenadores. En todo Estados Unidos, el Servicio Nacional de Bibliotecas proporciona gratuitamente reproductores digitales de libros parlantes.

8) Los materiales no se limitan a los libros. Los usuarios pueden obtener ayuda para inscribirse en un servicio de lectura de noticias, por ejemplo.

9) Estas bibliotecas pueden depender de voluntarios, por ejemplo, para la búsqueda, transcripción y grabación de audiolibros, a veces en estudios de grabación personalizados. El grupo sin ánimo de lucro Volunteers of Vacaville dirige el proyecto The Blind Project, en el que personas encarceladas aprenden y prestan servicios de braille. El asesino en serie Edmund Kemper fue uno de los que grabó varios audiolibros como parte del proyecto. Aunque The Blind Project abastece principalmente a las escuelas y no a las bibliotecas, demuestra lo importantes que pueden ser los voluntarios para los programas de alfabetización de discapacitados visuales que carecen de fondos (aunque, por supuesto, la responsabilidad principal de proporcionar recursos debería recaer en el gobierno).

10) La pandemia de COVID-19 ha demostrado aún más la utilidad de los formatos digitales. Burns, de la TBBC de Nueva Jersey, informa de que durante la pandemia ha aumentado el número de usuarios dispuestos a descargar audiolibros, y muchos ancianos han solicitado la ayuda de familiares más jóvenes para experimentar con los formatos digitales. La divulgación en persona ha sido un reto, pero los bibliotecarios del TBBC están acostumbrados desde hace tiempo a prestar servicios por teléfono, correo electrónico y postal.