¿Por qué contratar a un trabajador social en una biblioteca?

Why your local library might be hiring a social worker

Darian Benson

Jan 3, 2022

Yanna McGraw trabaja en la Biblioteca Central del centro de Indianápolis. Gran parte de su trabajo consiste en establecer relaciones con los visitantes y ayudar a responder a sus preguntas. Pero la información que proporciona rara vez es sobre libros. En su lugar, McGraw responde a preguntas sobre el funcionamiento del Departamento de Servicios Infantiles. O ayuda a poner en contacto a los usuarios con recursos de salud mental. A veces ayuda a alguien a encontrar un lugar cálido donde pasar la noche. McGraw es la primera trabajadora social a tiempo completo de la biblioteca, una de las doce empleadas por las bibliotecas de todo el Medio Oeste.

La Biblioteca Pública de Indianápolis contrató a McGraw porque estaba atendiendo a más usuarios con problemas vitales complejos. Sólo lleva cinco meses en el puesto, pero McGraw ya ha trabajado con usuarios de la biblioteca que se enfrentan a la inseguridad de la vivienda y a la dificultad para acceder al dinero del estímulo federal, entre otros problemas.

Hace poco conoció a un hombre que había estado recibiendo servicios de una organización local de lucha contra el SIDA y que se alojaba en un albergue para personas sin hogar. Necesitaba ayuda para conseguir una receta, pero tenía problemas porque no tenía dinero y no tenía acceso al transporte.

McGraw hizo algunas llamadas por él y le puso en contacto con un familiar, que le llevó el dinero para pagar la medicación.

McGraw dice que es capaz de ayudar a los usuarios de maneras que los bibliotecarios no pueden. «Puedo dedicar ese tiempo, levantar el teléfono, hacer la pregunta, enviar un correo electrónico a un socio de la comunidad, si tengo esa relación», dice McGraw.

Durante años, las bibliotecas han sido un lugar al que la gente acude en busca de información que le ayude a resolver problemas. Pero los retos a los que se enfrentan los usuarios están cada vez más lejos de lo que la mayoría de los bibliotecarios están capacitados para manejar, y ahí es donde los trabajadores sociales pueden llenar los vacíos. La prestación de servicios de salud pública en las bibliotecas públicas no es algo nuevo. Muchas bibliotecas almacenan el antídoto contra sobredosis Narcan y forman al personal en su administración. Algunas bibliotecas acogen clínicas de vacunación y otras han ayudado a inscribirse en el seguro médico.

El director general interino de la Biblioteca Pública de Indianápolis, John Helling, afirma que la gente confía en las bibliotecas. «Somos un lugar seguro, un lugar limpio, donde tratamos de ser un lugar útil», dice Helling. «Y así encontramos clientes que experimentan una amplia variedad de necesidades que acaban en nuestro edificio, porque somos el único lugar donde pueden ir».

En la última década, cada vez más bibliotecas han encontrado formas de colaborar con los trabajadores sociales, dice Melanie Huggins, presidenta de la Asociación de Bibliotecas Públicas, una rama de la Asociación Nacional de Bibliotecas de Estados Unidos. Pero hay muchos obstáculos.

La Biblioteca Pública de Indianápolis redistribuyó su presupuesto operativo para financiar un puesto de trabajador social tras la jubilación de un bibliotecario. Pero las bibliotecas suelen tener dificultades para encontrar financiación para estos puestos y pueden carecer de la capacidad necesaria para cubrir las lagunas de los servicios sociales al tiempo que cumplen con sus otras obligaciones.

Huggins dice que otro obstáculo consiste en cuestionar la idea de que no es tarea de la biblioteca hacer este tipo de trabajo. «Creo que los directores de las bibliotecas, aunque piensen que es una gran idea, tienen que equilibrarla con todas las demás necesidades que tienen en su comunidad y en su biblioteca», dice Huggins.

Helling, de la Biblioteca Pública de Indianápolis, dice que es responsabilidad de las bibliotecas satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad. «Y así, sea cual sea la información con la que estas personas entren por la puerta, esa es nuestra responsabilidad de satisfacerla», dice Helling. «Algunos se preguntan si esto está fuera de nuestro alcance. Pero me gusta pensar que no, que no lo está en absoluto».

McGraw, trabajadora social de Indianápolis, compara la biblioteca con un refugio de día, en el que pasan el tiempo muchas personas sin hogar, pero que no cuenta con apoyo para los retos realmente difíciles. Uno de los usuarios a los que ayudó recientemente estaba luchando por acceder al dinero de un subsidio federal al que tenía derecho. El dinero debía distribuirse a todos los estadounidenses por debajo de ciertos umbrales de ingresos, pero el hombre que pidió ayuda a McGraw no tenía un documento de identidad y, aunque tenía un trabajo, no había declarado los impuestos, por lo que no pudo recibir su cheque de estímulo. «No tenía todos sus W-2», dice McGraw. «Así que le dije: ‘Oye, ve a buscar esto como tu tarea. Vamos a hacer esto, un paso a la vez. Cuando lo consigas, vuelve'».

Tiene una oficina en el cuarto piso de la Biblioteca Central en el centro de Indianápolis. Su horario de oficina está publicado en varios lugares del edificio y también hace rondas por toda la biblioteca para conectar con los usuarios. Su objetivo es encontrar un equilibrio entre la búsqueda de usuarios que puedan necesitar ayuda y permitir que la gente decida acudir a ella.

Dice que su política de puertas abiertas es la forma en que se construye la confianza y se forman las relaciones, y ambas cosas son importantes en el trabajo social. «Si mi puerta está abierta, entra», dice McGraw. «Y lo hacen. Ni siquiera llaman a la puerta, sino que simplemente entran. Y prefiero que sea así, porque quiero establecer esa conexión».

McGraw dice que ser una trabajadora social de la biblioteca es su vocación. «Ayudar a la gente a navegar y hacer esas conexiones es realmente importante para mí», dice. «Y cuando vuelvo a casa, me siento feliz y contenta de haber marcado una diferencia. Pueden ser pequeñas diferencias, pero es la diferencia de alguna manera en la vida de otra persona».