Las bibliotecas y las editoriales se enfrentan por las condiciones de uso de los libros electrónicos

Libraries, Publishers Battle Over Terms for E-Books’ Use

DEEP DIVE

Jan. 18, 2022, 11:05 AM; Updated: Jan. 18, 2022, 3:27 PM

Los estados que quieren ofrecer a las bibliotecas un mejor trato en materia de libros electrónicos están atentos a la demanda de los editores contra Maryland, el primer estado que establece las condiciones de distribución de libros digitales para su préstamo público.

Las asociaciones de bibliotecas, entre ellas la American Library Association y varios grupos estatales, han estado presionando para que las leyes estatales exijan a los editores que distribuyan las obras digitales a las bibliotecas en condiciones «razonables» que los estados establecerían. Los grupos afirman que las bibliotecas pagan demasiado por los libros electrónicos y deberían poder obtenerlos a precios más bajos.

Los proyectos de ley y la ley promulgada en Maryland han hecho saltar las alarmas de autores y editores que temen que la legislación invada los derechos de autor.

Abogados especializados en derechos de autor, grupos de presión de la industria editorial y otras personas afirman que, si los proyectos de ley de otros estados siguen adelante, podrían presentarse demandas similares a la de Maryland por parte de la Association of American Publishers. Dicen que los proyectos de ley proponen una reescritura radical del sistema de derechos de autor que sólo el Congreso puede cambiar.

A principios de febrero se celebrará una audiencia sobre una orden judicial preliminar para la aplicación de la ley. Maryland presentó el viernes una respuesta en la que afirma que la demanda debe ser desestimada por no presentar una reclamación que permita al tribunal conceder una reparación.

«El caso de Maryland es muy, muy significativo porque esperamos y creemos que el tribunal dirá: ‘No podéis hacer esto. Esto es inconstitucional'», dijo Keith Kupferschmid, presidente de Copyright Alliance, una organización sin ánimo de lucro que representa a un amplio grupo de creadores. «Y, presumiblemente, otros estados serían al menos un poco más cautelosos. Con suerte, no presentarían los proyectos de ley».

Las asociaciones de bibliotecas están pendientes de lo que ocurra en Maryland para decidir cómo proceder en otros estados. Hay proyectos de ley pendientes en Massachusetts y Rhode Island, y es probable que se reintroduzca la legislación con algunos cambios en Nueva York después de que la gobernadora Kathy Hochul (demócrata) vetara una versión anterior, alegando la preeminencia de la Ley de Derechos de Autor.

Los responsables de las bibliotecas apoyan los proyectos de ley para poder flexibilizar las restricciones sobre el número de obras digitales que pueden circular y no dejar que los editores dicten las condiciones de los precios, dijo John Chrastka, director ejecutivo del EveryLibrary Institute, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la financiación de las bibliotecas.

La ley de Maryland y la legislación similar se ven afectadas por la Ley Federal de Derechos de Autor, que otorga a los propietarios de los derechos de autor un conjunto de derechos exclusivos, entre los que se incluye el poder decidir cuándo y cómo se distribuyen sus obras, dijo Mary Rasenberger, directora general del Gremio de Autores.

La AAP y los defensores de la demanda dijeron que apoyan a las bibliotecas públicas y que éstas son esenciales para ampliar el número de lectores, pero la ley de Maryland tiene el potencial de perjudicar a los creadores y debilitar el sistema de derechos de autor.

«Las bibliotecas públicas son una pieza importante para proporcionar acceso al público, pero no funcionan solas en el vacío», dijo Maria A. Pallante, directora general de la Association of American Publishers.

La Asociación Cinematográfica, la Asociación Nacional de Editores de Música y la Alianza de Medios de Comunicación también se oponen a los proyectos de ley porque dicen que podría haber un efecto dominó en los estados que también crean licencias obligatorias para otras obras creativas además de los libros electrónicos.