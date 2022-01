Clarivate propone un nuevo método para analizar el crédito que reciben los autores de los artículos académicos a través de las citas

Jonathan Adams, David Pendlebury and Ross Potter. Global Research Report Making it count: Research credit management in a collaborative world. Institute for Scientific Information (ISI)™, 20222

Texto completo

Clarivate ha publicado un nuevo informe del Institute for Scientific Information™ de la compañía que propone un nuevo método para analizar el crédito que reciben los autores de trabajos académicos a través de las citas.

Este informe propone un nuevo método para analizar el crédito de los trabajos académicos y sus citas. Es complementario complementario, y no contradictorio, del el análisis de las citas fraccionadas.

En todo el panorama de la investigación, la recepción de crédito a través de la citación de fuentes influye en la motivación y la reputación. El crédito por la publicación de investigaciones académicas suele afectar al empleo, la promoción y la financiación a nivel individual, así como a la financiación y la toma de decisiones de las instituciones de investigación académica y los países.

En un mundo cada vez más global y colaborativo, en el que aumenta rápidamente el número de artículos que nombran a docenas o incluso cientos de investigadores como autores, es esencial la necesidad de un análisis informado y basado en datos sobre el crédito que funcione en todas las disciplinas y regiones de la investigación. Sin embargo, los métodos existentes para analizar los créditos pueden verse distorsionados por recuentos de autores excepcionalmente elevados.

Hacer que cuente: La gestión de los créditos de investigación en un mundo colaborativo propone un nuevo indicador, el «Collab-CNCI» (Collab-CNCI) como una posible solución.

El informe no sólo confirma que los trabajos altamente colaborativos pueden distorsionar los resultados resumidos a nivel nacional e institucional, sino que también muestra cómo sucede. Destaca los aspectos clave de los logros y muestra dónde las instituciones generan un crédito académico significativo a partir de las citas de sus trabajos más nacionales.

Collab-CNCI complementa el ya existente indicador de impacto de citas normalizado por categorías creado por el CWTS de la Universidad de Leiden. Pero el recuento de citas acumulado para cada artículo se normaliza con respecto a otros artículos del mismo año de publicación, la misma categoría temática, el mismo tipo de documento y, fundamentalmente, el mismo tipo de colaboración.

Ludo Waltman, catedrático de Estudios Científicos Cuantitativos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CWTS) de la Universidad de Leiden, ha declarado lo siguiente «El creciente nivel de colaboración en la ciencia mundial plantea cuestiones difíciles en relación con el diseño y la interpretación de los indicadores bibliométricos. Es absolutamente esencial desarrollar una mejor comprensión de la compleja interacción entre la colaboración científica y el impacto de las citas. Celebro la contribución del Instituto de Información Científica, que forma parte de Clarivate, para abordar esta difícil cuestión».

El Instituto de Información Científica invita a los usuarios y gestores de la investigación a comentar las ventajas relativas del Collab-CNCI en comparación y como complemento de otros métodos para permitir decisiones equilibradas y oportunas a nivel individual, institucional y nacional. Por favor, envíe sus comentarios a ISI@clarivate.com.