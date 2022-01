¿Cuál es la dieta informativa más saludable? Un estudio revela que leer, ver y respirar noticias todo el día puede dejarnos menos informados

What’s the healthiest news diet? Probably traditional media, but don’t gorge yourself: Too much can leave you less informed. Nieman Lab. By Joshua Benton May 17, 2021

Un nuevo estudio publicado en The International Journal of Press/Politics, en el que se analiza el uso de las noticias en 17 países europeos, concluye que los viejos medios de comunicación tradicionales son probablemente los mejores para el coeficiente de inteligencia política, incluidos los medios públicos de alta calidad, si se pueden encontrar. Un régimen vigoroso de noticias en línea también puede ser bueno para el conocimiento, en su mayoría. Pero, irónicamente, atiborrarse de todas las noticias que puedas encontrar puede dejarte menos informado que alguien más selectivo.



«Nuestros resultados muestran que pueden identificarse cinco perfiles de usuarios -minimalistas de noticias, usuarios de noticias de medios sociales, tradicionalistas, buscadores de noticias en línea e hiperconsumidores de noticias-, aunque la prevalencia de estos perfiles varía según los países. Los resultados muestran además que tanto el consumo de noticias tradicionales como el de noticias en línea están correlacionados con un mayor conocimiento político. Sin embargo, el uso de noticias en línea está más extendido en el sur de Europa, donde se asocia con niveles más bajos de conocimiento político que en el norte de Europa.»

Los minimalistas de las noticias: 17%. «Aquellos que rara vez consumen noticias y utilizan muy pocos medios o plataformas, si es que utilizan alguno… también son los menos interesados políticamente, no perciben que estarán bien informados independientemente de que sigan activamente las noticias… y son mayores y ligeramente más educados que el usuario medio de noticias».

Usuarios de noticias en medios sociales: 22%. Se «informan principalmente a través de los medios sociales y consumen poca información más allá de eso… niveles ligeramente más altos de visualización de noticias inadvertidas que los minimalistas… están frecuentemente expuestos a las noticias a través de plataformas sociales como Facebook, Twitter o Instagram». Tienden a pensar que las noticias importantes les encontrarán sin que se esfuercen en buscarlas, y tienen bajos niveles de confianza en los medios. «Son además los menos educados e interesados políticamente» de la muestra.

Tradicionalistas: 19%. Son personas «que prefieren las fuentes de noticias tradicionales y orientadas al servicio público. Ven más la televisión que los dos perfiles anteriores (apoyados también por niveles más altos de exposición a programas televisivos de infoentretenimiento) y utilizan los periódicos y la radio tradicionales. Además, son los de mayor edad y mejor formación, se interesan por la política, confían en los medios de comunicación y apenas sienten que las «noticias les van a encontrar». Son, en su mayoría, hombres».

Buscadores de noticias online: 32%. Están «expuestos a menudo a las noticias y tienden a utilizar activamente varios medios de comunicación y plataformas en línea (aunque también puntúan alto en el uso de noticias tradicionales) y son generalmente mujeres». Utilizan más medios de comunicación en más tipos de medios diferentes que los tres primeros grupos, pero también son «más propensos a buscar perspectivas afines en la información política». A pesar de todas las noticias que consumen, son los más escépticos y desconfiados de las marcas de los medios de comunicación de masas de todos estos grupos; también son «más propensos a utilizar medios alternativos y fuentes no periodísticas» que los grupos mencionados anteriormente.

Hiperconsumidores de noticias: 10%. (Advertencia, lector de Nieman Lab: este puede ser usted.) Los hiperconsumidores de noticias consumen todo tipo de noticias de todo tipo de medios y plataformas, todo el maldito tiempo. Tienen el mayor interés en la política, los niveles más altos de educación y la mayor confianza en los medios de comunicación. Declaran haber recurrido a seis o más medios de comunicación y a más de tres plataformas sociales para mantenerse al día en los últimos 30 días.

Los investigadores también buscaron variaciones entre países. Las mayores economías del norte de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda- tienden a tener un alto porcentaje de «minimalistas de las noticias». (Los investigadores lo relacionan con el mayor nivel de integración internacional de estos países): «Los minimalistas de las noticias son más frecuentes en las sociedades globalizadas y heterogéneas que presentan un elevado movimiento de personas a través de la movilidad laboral, la migración y el cosmopolitismo»). Pero en gran parte del sur de Europa (España, Italia, Grecia), los minimalistas son mínimos.

Mientras tanto, los habitantes de esos países del sur son mucho más propensos a buscar noticias online o a ser hiperconsumidores de noticias que sus vecinos más ricos del norte. (¿Por qué? Los medios de comunicación online son más baratos, y sus medios de comunicación establecidos son menos fiables). Los países más ricos también tienden a tener una mayor dependencia de las emisoras públicas, que suelen estar financiadas a un nivel más alto que en otros lugares.

Todo eso es interesante, pero ¿qué tipo de dieta informativa lleva realmente a la gente a saber más sobre la situación política en la que vive?

Además de todas esas preguntas sobre los patrones de consumo, a los encuestados también se les planteó un banco de preguntas de opción múltiple sobre conocimientos políticos para comprobar su grado de información. (Algunas preguntas eran las mismas para todos países, y otras eran específicas para cada país). Las preguntas incluían: ¿Quién es Greta Thunberg? ¿Quién es el nuevo líder de la Comisión Europea? ¿Quién es el actual Ministro de Asuntos Exteriores de su país? ¿Qué porcentaje de personas que viven en su país han nacido fuera de él?

…un hallazgo clave es que sólo dos perfiles de usuarios (los tradicionalistas y los buscadores de noticias en línea) están correlacionados positiva y consistentemente con el conocimiento político en comparación con el resto de los perfiles de usuarios…

Más concretamente, los resultados muestran que aquellos que tienen un consumo de noticias en línea más selectiva y rica (buscadores de noticias en línea) son más dados a tener niveles más altos de conocimiento sobre la vigilancia en comparación con todos los grupos de usuarios de noticias, con la excepción de los que utilizan los medios tradicionales y públicos, que están comparativamente mejor informados que el resto.

Llamativamente, el perfil de hiperconsumidor de noticias muestra asociaciones no significativas con el conocimiento político o (cuando se compara con los buscadores de noticias tradicionales y en línea) incluso correlaciones negativas. Se anticipa que la explicación más plausible de esto se deriva de la sobrecarga de información, como se discute más extensamente en la sección final del trabajo.

Así pues: Las personas que dependen en gran medida de los medios de comunicación tradicionales y públicos responden correctamente a más preguntas sobre política que el resto. Las personas que buscan muchas noticias en Internet también se sitúan por encima de la media.

Por lo tanto, consumir noticias de una gama más amplia de medios, canales, programas y plataformas de noticias no hace necesariamente que la ciudadanía esté más informada, e incluso puede llevar a lo contrario. Como muestran nuestros análisis, los encuestados incluidos en el perfil de hiperconsumidores de noticias tienen menos conocimientos políticos que el usuario medio de noticias. En línea con investigaciones anteriores, esto puede deberse a la sobrecarga de información y a la tendencia a consumir noticias en lugar de leerlas.

La avalancha de información y el flujo constante de noticias a las que la gente está expuesta actualmente (sobre todo en las redes sociales) hace que sea plausible que los individuos que utilizan una multitud de fuentes encuentren cada vez más difícil recuperar y procesar la información de sus medios disponibles. De hecho, en comparación con los demás perfiles informativos, los hiperconsumidores de noticias utilizan un mayor número de medios de comunicación online y plataformas sociales para informarse.