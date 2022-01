Análisis de los preprints en los repositorios institucionales y generalistas

Kathleen Shearer, Jessica Polka. Delving deeper into preprints in institutional and generalist repositories. COAR, 2022

Texto completo

A finales del verano de 2021, el COAR y ASAPbio llevaron a cabo una encuesta entre los repositorios institucionales y generalistas (IR) para conocer sus prácticas y planes en relación con la recogida de preprints. Los resultados preliminares revelaron que aproximadamente dos tercios de los repositorios que respondieron albergan actualmente preprints.

116 repositorios institucionales y generalistas de 35 países respondieron a la encuesta, incluyendo una representación particularmente fuerte de Brasil, el Reino Unido (UK) y los Estados Unidos (US). Con más de 3.000 repositorios institucionales y generalistas de todo el mundo, los encuestados representan una muestra muy pequeña y, por tanto, los resultados no deben generalizarse. De las 116 respuestas que se analizaron, el 61% (71) de los encuestados declararon albergar actualmente preprints.

Varios repositorios (12) indicaron que no saben cuántos preprints tienen en sus colecciones. Esto se debe probablemente a que no distinguen entre preprints y otras versiones de artículos en sus registros de metadatos.

En el caso de los repositorios que sí etiquetan los preprints de forma única (53), el número medio de preprints en sus colecciones era de 704. En particular, este número es significativamente mayor que las colecciones de algunos servidores de preprints existentes. La mayoría de los encuestados que alojan preprints (68%) tampoco estaban seguros de si una parte de los preprints de sus colecciones estaban también alojados en un servidor de preprints.

Se preguntó a los encuestados si sus repositorios admiten algunas de las funcionalidades comunes que ofrecen los servicios de preprints dedicados. Entre los 71 repositorios que alojan preprints, la mayoría (62%) enlaza con la versión publicada. La asignación del DOI (40%) y el soporte para el versionado (32%) son también características comunes. Por otro lado, el cribado (16%), el enlace a revisiones externas por pares (10%), las herramientas de comentarios (7%) y los banners o avisos de responsabilidad que explican lo que es un preprint (5%) se admiten con menos frecuencia.

La comunidad de preprints ha estado desarrollando buenas prácticas que responden a los desafíos únicos asociados con la gestión de preprints, tales como la identificación de las versiones de preprints, la vinculación con las versiones de revistas, y el etiquetado transparente de estos objetos para aclarar su estado de revisión por pares a una amplia gama de lectores. En el ámbito biomédico, los criterios de indexación de preprints de Europe PMC y NCBI definen características importantes que afectan a la visibilidad de los preprints en estas bases de datos, y como tales pueden influir en las decisiones de los servidores de preprints en estas disciplinas. Todavía no está claro cómo se puede dar soporte a los requisitos únicos de gestión de preprints en repositorios con un mandato más amplio y con acceso a diversos tipos de recursos. Sin embargo, a medida que se generaliza la compartición de preprints, está claro que estos repositorios generalistas tienen un papel que desempeñar en el apoyo a la compartición abierta y temprana de los manuscritos de investigación, especialmente en los casos en que los investigadores prefieren publicar sus preprints en una infraestructura local o nacional o en los que las instituciones buscan archivar una colección más completa de productos académicos.

Para ayudar a la comunidad a apoyar mejor la compartición de preprints, COAR y ASAPbio convocarán conjuntamente un grupo de trabajo para entender mejor los retos de los repositorios, desarrollar recomendaciones de buenas prácticas y definir una estrategia para avanzar en la recogida de preprints en repositorios institucionales y generalistas.