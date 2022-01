El estado de los móviles en 2022: cómo triunfar en un mundo de móviles, ya que los consumidores pasan 3,8 billones de horas en dispositivos móviles

The State of Mobile in 2022: How to Succeed in a Mobile-First World As Consumers Spend 3.8 Trillion Hours on Mobile Devices. Appannie, 2022

Texto completo

Informe anual del sector sobre el estado del móvil en 2022 para transformar en los negocios y sobrevivir y prosperar en la actual economía basada en el móvil.

2021 fue otro año de gran éxito en el ámbito de la telefonía móvil, tras un catalizador inducido por una pandemia en los hábitos móviles en 2020. El año 2022 está preparado para superar los récords en una economía transformada que depende de la socialización digital, el trabajo híbrido y el entretenimiento desde el mismo dispositivo.

A medida que nos adentramos en 2022, nos adentramos en el entorno más móvil que jamás hayamos visto: