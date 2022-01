¿De qué manera la pandemia ha puesto de relieve la importancia de las bibliotecas?

ç

How the pandemic has highlighted the importance of libraries

Oliver Mooreurban affairs reporter

published january 12, 2022

Texto completo

Si «una biblioteca es un hospital para la mente», como se atribuye a veces al futurista Alvin Toffler, los dos últimos años han puesto de manifiesto lo mucho que la gente necesita estos refugios.

Después de haber sido cerradas al principio de la pandemia, las bibliotecas canadienses se pusieron en marcha para ofrecer nuevos servicios. Y los usuarios estaban ansiosos por volver cuando abrieron de nuevo, a los que se sumaron algunos que volvían por primera vez en décadas.

«Muchos de nosotros, en todo el país, vimos que el número de inscripciones aumentó considerablemente», dijo Mary Chevreau, presidenta del Consejo Canadiense de Bibliotecas Urbanas y directora general de la Biblioteca Pública de Kitchener, Ontario. «Hemos visto regresar a personas que… no habían estado en una biblioteca desde que eran niños».

Pero el papel comunitario ampliado que están desempeñando las bibliotecas -y la mayor afluencia de personas que ha llegado a confiar en ellas- se ve amenazado por el regreso de los límites de capacidad y una variante de COVID-19 que está recortando los niveles de personal.

En Toronto, el mayor sistema de bibliotecas del país cerró el lunes casi la mitad de sus instalaciones. El cierre de 44 sucursales más pequeñas se atribuyó al elevado número de personal que se ha aislado tras estar expuesto al COVID-19, o que ha dado positivo en las pruebas. El personal de las sucursales cerradas será redistribuido a otras 52 de la ciudad en un esfuerzo por mantener el sistema restante en funcionamiento de forma previsible.

La directora de la Biblioteca Pública de Toronto, Vickery Bowles, dijo que el hecho de que el sistema funcione a duras penas -con la escasez de personal que obliga a realizar paradas aleatorias, de unas horas o unos días cada vez- estaba rompiendo el contrato con los residentes. En una entrevista realizada a media mañana, antes de los cierres, señaló con tristeza una sucursal en un barrio céntrico con grandes necesidades que debía estar abierta.

«Hoy no abre hasta las 12:30 por falta de personal, eso me molesta enormemente», dijo.

«La gente se acerca a esa sucursal para recoger [materiales], porque hace frío fuera, entra por cualquier motivo y las puertas están cerradas. Eso no es bueno, y quiero asegurarme de que … la gente sepa qué servicios están abiertos y disponibles y dónde ir para obtener esos servicios».

Los servicios a los que acuden son muy variados. Aunque sigue existiendo el placer casual de hojear las estanterías, de decidirse por un libro sin que un algoritmo te diga que vale la pena probarlo, las bibliotecas canadienses han ampliado su misión de forma espectacular.

Son centros comunitarios y puntos de encuentro. Cuando la salud pública lo permite, acogen grupos de artesanos y eventos culturales, clubes de podcast y proyecciones de películas. También son lugares donde encontrar un baño público, cada vez más escaso, o donde calentarse. Y, lo que es más importante para muchas personas en situación precaria, son un destino comunitario en el que no es necesario gastar dinero.

«No quedan muchos espacios públicos para la gente, y la biblioteca pública acoge a todo el mundo en nuestras sucursales sin juzgarlo», dijo la Sra. Bowles. «Muchas veces es para conectarse con otros y hacer trabajos escolares o lo que sea, pero a veces es simplemente porque es un espacio público donde están seguros y donde pueden estar solos junto a otras personas».

Incluso en tiempos normales, la importancia comunitaria de las bibliotecas ha alimentado una fuerte red de defensa. En 2011, cuando el primer ministro de Ontario, Doug Ford, era concejal de Toronto, provocó una decidida reacción al decir que algunas sucursales eran redundantes y debían cerrar. Probablemente no ayudó que despidiera al icono de CanLit Margaret Atwood. También dijo, incorrectamente, que había más bibliotecas que Tim Hortons en su distrito.

Y en estos tiempos anormales, las bibliotecas canadienses se ganaron nuevos admiradores al dar un paso adelante para apoyar a la comunidad. Algunas repartieron calcetines y pruebas rápidas, otras hicieron que el personal llamara a los ancianos para evitar la soledad. Recogieron libros en la acera y permitieron que la gente que se quedaba en el aparcamiento utilizara su señal WiFi.

Algunos cambios se ajustaban fundamentalmente al modelo tradicional de biblioteca: la creación de bolsas misteriosas de libros para despertar el interés de los lectores con demasiado tiempo libre o el préstamo de ordenadores portátiles a los estudiantes de aprendizaje a distancia. Pero otros cambios fueron más profundos, como permitir a los abogados y a sus clientes un espacio privado y la tecnología para asistir a las audiencias del tribunal de Zoom.

«Las personas de la comunidad… que tal vez no hayan utilizado una biblioteca durante muchos, muchos años, se dieron cuenta de que éramos uno de los únicos puntos de servicio que podían ofrecer algún tipo de servicio», dijo la Sra. Chevreau, del Consejo Canadiense de Bibliotecas Urbanas. «La comunidad ha reconocido en cierto modo a las bibliotecas bajo una luz diferente, debido a esto».

La comunidad seguirá recibiendo servicios, aunque el cierre de sucursales en Toronto y el límite de capacidad del 50% impuesto por la provincia dificultarán el acceso a las bibliotecas por parte de los residentes. Y la Sra. Bowles señaló que el panorama sigue siendo fluido, señalando que Toronto había planteado recientemente la posibilidad de que al menos la mitad del personal municipal tuviera que faltar al trabajo a causa de COVID-19.

«Si llegamos a una tasa de absentismo del 50%, tendremos que analizar la situación en términos de cobertura de nuestras sucursales», dijo.