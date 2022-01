Importancia del acceso público a las bibliotecas

Institutions (IFLA), International Federation of Library Associations and, y Electronic Informaiton for Libraries (EIFL). Working Draft: Impacts of Public Access in Libraries. diciembre de 2021.

Un borrador de trabajo preparado por la IFLA, Información Electrónica para Bibliotecas (EIFL) y la Coalición Dinámica sobre el Acceso Público a las Bibliotecas proporciona una visión general de las pruebas recientes en torno a los impactos del acceso público en las bibliotecas en diferentes países y regiones, y de las metodologías cuantitativas y cualitativas que se han utilizado para evaluar y medir estos impactos y beneficios.

Los responsables políticos, las autoridades y los gestores de las bibliotecas y muchas otras partes interesadas que han invertido en ordenadores de acceso público e Internet en las bibliotecas públicas tienen un gran interés en comprender cuál es el uso y el impacto de este modelo de inclusión digital. Puede ser especialmente importante para conocer, por ejemplo, el grado de uso del acceso público por parte de los grupos sociales que tienen más que tienen más probabilidades de estar desatendidos o excluidos digitalmente, como las personas mayores, las comunidades rurales minorías y otros. También pueden querer entender mejor qué beneficios sociales y económicos económicos que aportan las bibliotecas a los usuarios de la conectividad de acceso público y a la sociedad en general.