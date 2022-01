¿Cómo valoran los usuarios la labor de los bibliotecarios?

Library Futures: Charting librarian-patron behaviors and relationships in the networked digital age. LEAN Library, 2021, 2021

Librarian Futures analiza la comprensión del compromiso entre bibliotecarios y usuarios, examinando lo que piensan y hacen actualmente los bibliotecarios y lo que los usuarios plantean de cara al futuro del profesional.

El informe Library Futures pone de relieve que los bibliotecarios son muy apreciados por sus usuarios, mucho más de lo que los bibliotecarios esperaban. El 84% de los profesores aprecia a los bibliotecarios «mucho» o «bastante», mientras que los bibliotecarios suponían que sería el 62%. El 64% de los estudiantes también aprecia a los bibliotecarios «mucho» o «bastante».

El informe también subraya la necesidad de conocer el flujo de trabajo. ¿Dónde empiezan los usuarios a investigar? ¿Cómo prefieren los usuarios conectarse con la biblioteca? ¿Cómo puede la biblioteca ofrecer contenidos y servicios al usuario en el momento en que los necesita? Creemos que estas preguntas pueden responderse con nuestro nuevo servicio de flujo de trabajo Library Futures.