Futuro del bibliotecario: registro de los comportamientos de los bibliotecarios y relaciones en la era digital digital en red

Charting librarian-patron behaviors and relationships in the networked digital age. LEAN Library, 2021, 2021

El informe es el resultado de una consulta global lanzada en abril de este año, diseñada para responder a las grandes preguntas sobre el papel y el valor del bibliotecario moderno en la era digital

Librarian Futures apoya nuestra comprensión del compromiso entre bibliotecarios y usuarios, examinando lo que piensan y hacen actualmente los bibliotecarios y los usuarios y plantean algunas ideas para el futuro.

Se trabajó a partir de varias fuentes de datos:

→ Una encuesta de aproximadamente 4.000 bibliotecarios y usuarios de bibliotecas

→ Entrevistas con bibliotecarios y partes interesadas de las bibliotecas

→ Contribuciones de terceros de OpenAthens, Springshare y scite

→ Estudios de estudiantes realizados en el Pearson College London en nombre de Lean Library

→ Datos de Lean Library sobre los flujos de trabajo de los usuarios

→ Informes realizados por SAGE Publishing

El informe se centra en el bibliotecario universitario y está principalmente en una perspectiva norteamericana y europea (dada la demografía de las respuestas a la encuesta). El informe se divide en dos partes.

La primera parte del informe examina el compromiso del bibliotecario en la actualidad. Se analiza la actividad de los bibliotecarios y los usuarios, examinando sus perspectivas e identificando una desconexión entre las actividades prioritarias y las actividades deseadas, así como una brecha de conocimiento mutuo.

A continuación, se analiza el aprecio, examinando cómo de los bibliotecarios por parte de los usuarios, así como las perspectivas de los usuarios del bibliotecario en su éxito académico.

La segunda parte del informe trata de asomarse al futuro de las interacciones entre bibliotecarios y usuarios. Se examinaron las respuestas de la encuesta de los usuarios sobre sus necesidades, identificando áreas de apoyo bibliotecario nuevo o mejorado. para medir las perspectivas de los bibliotecarios y los usuarios. Por último, se sugieren algunas conclusiones sobre el futuro del bibliotecario, incluidos los cambios en la la forma en que se prestan los servicios bibliotecarios a los usuarios, la necesidad de mejorar la comprensión mutua y un lenguaje compartido, y, por último, una alineación entre la prestación de servicios y las necesidades de los usuarios.