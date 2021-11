Reducir la brecha de competencias digitales de los trabajadores a través de las bibliotecas

The New Landscape of Digital Literacy, National Skills Coalition, 2020

La brecha digital ha persistido durante décadas, pero el COVID la ha puesto de manifiesto de forma inevitable. Según algunos informes, la pandemia aceleró diez años de cambios tecnológicos planificados en los lugares de trabajo en menos de un año. Y esta situación afecta a cómo las desiguales competencias digitales de los trabajadores inciden a la movilidad económica y a la competitividad de las empresas.

La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las competencias digitales para los trabajadores de prácticamente todos los sectores y profesiones. En todo Estados Unidos, la gente se esfuerza por adaptarse a una nueva realidad en la que los paramédicos clasifican a los pacientes a través de la tecnología de telesalud; los trabajadores del comercio minorista utilizan aplicaciones personalizadas para procesar el inventario; y los educadores trasladan sus clases a Internet. Pero incluso antes de la pandemia, muchos trabajadores carecían de las habilidades digitales básicas necesarias para adaptarse rápidamente y actualizar sus conocimientos a medida que sus trabajos evolucionan.

Según el último informe del NSC, The New Landscape of Digital Literacy: How workers’ uneven digital skills affect economic mobility and business competitiveness, and what policymakers can do about it, casi uno de cada tres trabajadores carece de habilidades digitales fundamentales. En particular, el 13% no tiene habilidades digitales y el 18% tiene habilidades muy limitadas. Otro 35% ha alcanzado un nivel básico de competencia, y el 33% restante tiene competencias avanzadas.

The New Landscape of Digital Literacy, ofrece datos concretos para ilustrar el panorama desigual de las competencias digitales de los trabajadores estadounidenses, y describe las oportunidades para invertir en la creación de competencias digitales como parte de una recuperación económica inclusiva.