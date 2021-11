Aprender en el contexto de la alfabetización digital

Learning the Landscape of Digital Literacy. Learning for justice, 2021

Texto completo

Internet y la tecnología digital no sólo han cambiado nuestra vida cotidiana, sino que han modificado los límites de la educación. La mayoría de los educadores aceptan las oportunidades (y responsabilidades) que ofrecen los nuevos medios de comunicación y el mayor acceso a la información.

Con una biblioteca global de recursos al alcance de la mano, los estudiantes y los educadores pueden investigar con más amplitud y profundidad que nunca. Las plataformas sociales permiten establecer conexiones personales y profesionales, independientemente de la ubicación. Las redes de personas conectadas por una causa común han ampliado la definición de activismo y acción colectiva. Y aunque el acceso a los recursos digitales sigue siendo una importante cuestión de equidad, la información nunca ha estado tan extendida, lo que permite a muchos estudiantes y educadores llegar más allá de los límites que les imponen sus ubicaciones, presupuestos u otras circunstancias.

Pero a medida que el panorama digital se vuelve más complejo y amplio, también se vuelve más difícil de navegar y más fácil de manipular, como revelan los informes de alto perfil sobre la influencia de las “noticias falsas” y los bots de Twitter. La capacidad de navegar por este panorama de forma eficaz sin sucumbir a las trampas de la manipulación de los medios de comunicación requiere un conjunto de habilidades polifacéticas a las que a menudo se hace referencia bajo el término de alfabetización digital.

La alfabetización digital es algo más que la capacidad de identificar la información errónea o evitar a los malos en línea; significa ser capaz de participar de manera significativa en las comunidades en línea, interpretar el cambiante paisaje digital y liberar el poder de Internet para el bien. La alfabetización digital, en los Estados Unidos modernos, es fundamental para la alfabetización cívica. La necesidad de la alfabetización digital se extiende a múltiples ámbitos de la vida, incluida la vida allá del teclado.