Scalar, una herramienta de código abierto para la publicación digital en Humanidades Digitales

Scalar

Instalación

Video

Scalar, una herramienta de código abierto para la publicación digital creada por la Alliance for Networking Visual Culture, es una gran opción para que estudiantes y académicos publiquen tesis y artículos en línea, además de integrar y anotar medios digitales como imágenes, vídeos y audio directamente desde su ordenador, otros sitios web o colecciones de bibliotecas digitales.

Especializado en riqueza, profundidad, experimentación y comprensión, Scalar es una plataforma de autoría y publicación gratuita y de código abierto que está diseñada para facilitar a los autores la redacción de textos académicos digitales de larga extensión en línea. Scalar permite a los usuarios reunir medios de múltiples fuentes y yuxtaponerlos con sus propios escritos de diversas maneras, con un mínimo de conocimientos técnicos.

Más fundamentalmente, Scalar es una herramienta de autoría de la web semántica que aporta un equilibrio considerado entre la estandarización y la flexibilidad estructural a todo tipo de material. Incluye una interfaz de lectura integrada, así como una API que permite utilizar el contenido de Scalar para impulsar aplicaciones diseñadas a medida. Si estás tratando con cantidades pequeñas o moderadas de contenido estructurado y necesita una plataforma ligera que fomente la improvisación con su modelo de datos, Scalar puede ser la solución adecuada.

Scalar también ofrece a los autores herramientas para estructurar trabajos de ensayo y libros de manera que se aprovechen las capacidades únicas de la escritura digital, incluyendo formatos anidados, recursivos y no lineales. La plataforma también admite la autoría colaborativa y los comentarios de los lectores. Las editoriales y los archivos asociados a la ANVC están empezando a integrar Scalar en sus procesos de investigación y publicación, y ya se han publicado varios proyectos que utilizan la plataforma.

Scalar es un proyecto de la Alliance for Networking Visual Culture (ANVC) en asociación con Vectors e IML, y con el apoyo de la Andrew W. Mellon Foundation y el National Endowment for the Humanities.