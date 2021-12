Los datos demuestran como se transformaron las bibliotecas durante la pandemia

The pandemic transformed San Francisco’s libraries. This data shows how

Nami Sumida

The San Francisco Chronicle Dec. 2, 2021

Las bibliotecas públicas de San Francisco prestaron millones de libros menos debido a la pandemia. Según los datos de circulación anual de la Biblioteca Pública de San Francisco, la circulación total se redujo en un 23% durante el año fiscal 2021, un período de tiempo que abarca de julio de 2020 a junio de 2021. Gran parte de este descenso se produjo en los materiales físicos, que no estaban disponibles durante los cierres por la pandemia.

En marzo de 2020, todas las sucursales de la biblioteca cerraron sus puertas al público. Permanecieron cerradas hasta agosto de 2020, cuando empezaron a ofrecer un servicio de recogida a domicilio en el que los socios podían recoger los materiales físicos solicitados con antelación. No fue hasta mayo de 2021 cuando las bibliotecas empezaron a permitir la entrada de visitantes en los edificios, un momento de celebración tanto para los socios como para el personal. Aun así, se animó a los socios a que las visitas fueran breves. La biblioteca incluso retiró el mobiliario para que la gente no se sentara a leer.

Con todos los edificios de la biblioteca cerrados durante meses, los titulares no pudieron tomar prestados libros, revistas, DVD y otros artículos físicos. Como resultado, en el ejercicio 2021 se produjo un descenso sin precedentes del 64% en la circulación de artículos físicos. La circulación digital, en cambio, aumentó un 29% hasta superar los 6 millones, llegando por primera vez a la circulación de objetos físicos. Los materiales digitales, como los libros electrónicos, los audiolibros y los contenidos en streaming, estuvieron disponibles para su préstamo durante los cierres.

Pero un aumento anual del 29% no es nada nuevo. Desde 2017, la circulación digital ha aumentado del 25% al 31% cada año. La circulación física, por otro lado, comenzó a disminuir de forma constante en 2012, cayendo alrededor de un 5% cada año. Esto continuó hasta que la pandemia golpeó y la circulación física cayó un 23% en el año fiscal 2020, que incluyó los tres primeros meses de bloqueo, y un 64% en 2021.

Se espera que la circulación física de objetos se acerque a los niveles anteriores a la pandemia a medida que la biblioteca recupere su horario de funcionamiento. Antes de la pandemia, la ciudad tenía 28 sucursales de la biblioteca abiertas todos los días de la semana. En la actualidad, aunque todas las ubicaciones están abiertas, funcionan con un horario limitado y no todas están abiertas todos los días. Según el bibliotecario de la ciudad, Michael Lambert, actualmente están operando al 85% de las horas anteriores a la pandemia.

Las sucursales que reabrieron antes tendieron a ver una menor disminución de la circulación física. De las sucursales que reanudaron los servicios en persona en 2020, la mayoría tuvo disminuciones interanuales de menos del 50%, en comparación con disminuciones del 70% o peores en las sucursales que reabrieron en 2021.

Pero incluso entre las sucursales que reabrieron antes, algunas se han recuperado más rápidamente que otras. Las sucursales de Main y Excelsior fueron las más tempranas en reanudar los servicios en persona, pero la circulación en 2021 en la sucursal de Main fue un 51% inferior a la del año anterior, frente a un 33% en la de Excelsior. La ubicación con el menor descenso fue la de Marina (25% de caída), que reabrió un mes después de Excelsior y Main.

Estas diferencias pueden explicarse por los distintos efectos de la pandemia en los barrios y por el grado de comodidad de los residentes a la hora de volver a realizar actividades en el interior. Por ejemplo, Lambert recuerda haber visitado la biblioteca de Chinatown a mediados de noviembre y haber visto una sala de lectura para adultos llena, pero una sección infantil vacía. Cree que esto se debe a que los niños aún no están completamente vacunados y los niños de la zona tienden a visitar la biblioteca con los abuelos, que tienen más posibilidades de enfermar por el virus. Los datos de la sucursal de Chinatown muestran que la circulación se redujo en un 54%, a pesar de ofrecer servicios de recogida durante más de la mitad del año fiscal.

Lambert, el bibliotecario de la ciudad de San Francisco, espera ver más que un repunte en la circulación, sino también una recuperación de los programas. Antes de la pandemia, la biblioteca organizaba miles de programas, desde encuentros de cuentos para niños hasta talleres sobre finanzas y carreras para adultos. Pero los cierres de las bibliotecas hicieron que todos los programas se celebraran de forma virtual durante la pandemia, lo que provocó un fuerte descenso en el número de programas. En 2019, la biblioteca tuvo más de 13.000 programas para jóvenes y 5.500 para adultos. En 2020, estas cifras se redujeron a unos 7.700 programas para jóvenes y 4.300 para adultos, un descenso del 41% y del 22%, respectivamente. Y 2021 fue aún peor: solo se organizaron 798 programas para jóvenes y 706 para adultos.

Según Lambert, los eventos son una parte vital de la biblioteca y reúnen a miles de miembros de la comunidad. Antes de la pandemia, la asistencia total anual superaba los 500.000 asistentes, algo que la biblioteca espera ver en un futuro próximo al adoptar una programación híbrida en persona y virtual.

«(La biblioteca) no se limita a los libros. Nos centramos en fomentar la comunidad y crear experiencias compartidas y reunir a la gente», dijo Lambert.