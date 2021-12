¿Qué es un núcleo de investigación? Un manual sobre un componente crítico de la actividad investigadora

Yuzhou Bai and Roger C. Schonfeld. What Is a Research Core?: A Primer on a Critical Component of the Research Enterprise. Ithaka S+R, 2021

Texto completo

A pesar de los trastornos causados por la pandemia, la actividad de investigación académica mundial sigue creciendo. En los Estados Unidos, la financiación relacionada con la pandemia proporcionada por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) ya ha supuesto un impulso para la investigación médica académica, mientras que se espera que la financiación proporcionada para la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) y otros organismos a través de las leyes generales de ayuda a la pandemia tenga un efecto similar para las actividades de investigación en otros campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería que estaban paralizadas en 2020. Por lo tanto, las tendencias actuales para mejorar el apoyo a la investigación en la ciencia académica están adquiriendo un significado renovado y la importancia de los servicios de apoyo a la investigación está ganando más fuerza.

En este contexto, los núcleos de investigación -instalaciones compartidas de apoyo a la investigación que se utilizan de forma interdepartamental, si no institucional- merecen una atención especial. Los núcleos de investigación, como grupos de instrumentos de última generación y servicios de apoyo a la investigación, no sólo son la piedra angular de las actividades de investigación en los campus universitarios, sino también activos críticos que proporcionan una diferenciación competitiva para sus instituciones anfitrionas. Sin embargo, la gestión de estos núcleos de investigación es muy costosa para las instituciones académicas. A pesar del creciente reconocimiento e impacto de estos núcleos de investigación, hay pocos estudios que describan los modelos de negocio para sostener y financiar los núcleos de investigación o su creciente importancia para la comunidad académica en general. En este artículo, ofrecemos una visión general del panorama de los núcleos de investigación en las grandes instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos, con el objetivo de reflexionar sobre las mejores prácticas y los retos actuales para que estas universidades los gestionen de forma eficiente.

Los núcleos de investigación son recursos centralizados y compartidos que proporcionan acceso a instrumentos avanzados, como la resonancia magnética nuclear (RMN) y la microscopía electrónica criogénica (crio-EM), y servicios especializados a los investigadores científicos y clínicos. La mayoría se han fundado para atender las necesidades urgentes de investigación de los programas STEM, las facultades de medicina y los centros de investigación biomédica. La oficina de investigación suele encargarse de la supervisión financiera, pero la mayoría funcionan como unidades discretas del campus. En este documento, adoptamos el término «núcleos de investigación» para denotar el fenómeno que se ha denominado con frecuencia «instalaciones centrales», «instalaciones centrales compartidas», «recursos de investigación compartidos» e «instrumentación e instalaciones de investigación avanzada», entre otros.