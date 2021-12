La comunicación académica en tiempos de crisis: La respuesta del sistema de comunicación académica a la pandemia de COVID-19

Waltman, Ludo; Pinfield, Stephen; Rzayeva, Narmin; Oliveira Henriques, Susana; Fang, Zhichao; Brumberg, Johanna; et al. Scholarly communication in times of crisis: The response of the scholarly communication system to the COVID-19 pandemic. Research on Research Institute, 2021.

Texto completo

Conseguir que los incentivos y las políticas correctas para la publicación en acceso abierto o gratuito se alineen entre los numerosos actores del ecosistema de la comunicación académica es difícil. Para evitar que la carga o el coste recaiga en un solo actor en particular -editores, proveedores de servicios, financiadores o investigadores-, es necesario entablar conversaciones y colaboraciones en todo el sistema.

La pandemia ha puesto de manifiesto las presiones que sufre el sistema de publicación científica y desde el principio se asumieron compromisos para mantener y aumentar las actividades de acceso abierto. Junto con nuestros socios, reconocimos la necesidad de examinar más de cerca el impacto de la COVID-19 en la publicación académica, para ver lo que está funcionando bien y lo que se puede mejorar.