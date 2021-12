La dinámica social de los datos abiertos.

van Schalkwyk, Francois, et al., editores. The Social Dynamics of Open Data. African Minds, 2017.

The Social Dynamics of Open Data. es una colección de trabajos revisados por pares presentados en el 2º Simposio de Investigación de Datos Abiertos (ODRS) celebrado en Madrid, España, el 5 de octubre de 2016. La investigación es fundamental para desarrollar un análisis más riguroso y fino no solo de por qué los datos abiertos son valiosos, sino de cómo lo son y en qué condiciones específicas.

El objetivo del Simposio de Investigación sobre Datos Abiertos y la posterior recopilación de capítulos publicados aquí es construir esa base de pruebas más sólida. Esta base es esencial para entender cuáles han sido los impactos de los datos abiertos hasta la fecha, y cómo se pueden habilitar y amplificar los impactos positivos. En consecuencia, la mayoría de los capítulos de esta colección tienen en común el intento de los autores de recurrir a las teorías científicas existentes y aplicarlas a los datos abiertos para explicar mejor las dinámicas socialmente arraigadas que explican los éxitos y fracasos de los datos abiertos a la hora de contribuir a una sociedad más equitativa y justa.