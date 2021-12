Datos abiertos en las economías en desarrollo: hacia la construcción de una base de evidencias sobre lo que funciona y cómo

Stefaan G. Verhulst & Andrew Young. Open Data in Developing Economies: Toward Building an Evidence Base on What Works and How – African Minds, 2017

En los últimos años se ha especulado mucho sobre el potencial de los datos abiertos para provocar una transformación a gran escala. Sin embargo, el grueso de las pruebas existentes sobre el impacto de los datos abiertos se centra en los países de renta alta. Se sabe mucho menos sobre el papel y el valor de los datos abiertos en los países de ingresos bajos y medios, y más en general sobre sus posibles contribuciones al desarrollo económico y social.

Datos abiertos para las economías en desarrollo presenta estudios de casos en profundidad sobre cómo los datos abiertos están teniendo un impacto en todo el mundo en desarrollo, desde una iniciativa de agricultura en Colombia hasta proyectos de atención sanitaria basados en datos en Uganda y Sudáfrica, pasando por la respuesta a la crisis en Nepal. El análisis realizado a partir de estos estudios de caso tiene como objetivo crear información procesable sobre: (a) las condiciones en las que los datos abiertos son más (y menos) efectivos en el desarrollo, presentadas en forma de una Tabla Periódica de Datos Abiertos; (b) las estrategias para maximizar las contribuciones positivas de los datos abiertos al desarrollo; y (c) los medios para limitar los daños de los datos abiertos en los países en desarrollo.