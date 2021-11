«Oferta para los libros: no compre ninguno y llévese todo gratis» Anuncio del la NYPL para el Black Friday

NYPL Unveils a “Deal for the Books”: Buy None, Get Everything Free! (4th Annual Spoof Ad)

Ver anuncio

La Biblioteca Pública de Nueva York ha desvelado su cuarto «anuncio» anual de parodia del Black Friday y se trata de una «oferta para los libros»: un «Black Friday gratis para todos» en el que los neoyorquinos pueden «no comprar nada y obtener todo gratis!»

La entrega de 2021 de la campaña irónica -lanzada por primera vez en 2018 para llamar la atención sobre la mejor oferta de cualquier temporada: libros, servicios y programas gratuitos de la biblioteca local- se jacta de que todo en la Biblioteca es «más gratuito que nunca», con «préstamos al 0% de interés, más devoluciones gratuitas». También señala que «los precios de la Biblioteca siempre han sido buenos, pero ahora son gratis», destacando la histórica eliminación de las multas por retraso en octubre de 2021 (eliminando una barrera de acceso para muchos neoyorquinos). Esa decisión ya ha contribuido a un aumento del 10% en las visitas y la circulación general en todo el sistema de la NYPL, que da servicio al Bronx, Manhattan y Staten Island.

El anuncio no tradicional concluye con una llamada urgente a la acción: «¡pero no espere! Estas ofertas no durarán mucho… ¡durarán para siempre!».

Al pulsar cualquiera de los botones, se accede a nypl.org/blackfriday, donde se puede obtener más información sobre cómo solicitar el carné de la biblioteca para acceder a la oferta: acceso a millones de libros y libros electrónicos gratuitos, así como a clases y programas. La Biblioteca recomienda específicamente los libros de su lista de los mejores libros de 2021, publicada a principios de esta semana. Las listas ofrecen cientos de recomendaciones de miembros expertos del personal de la biblioteca para niños, adolescentes y adultos, lo que las convierte en el punto de partida perfecto para aquellos que buscan su próxima gran lectura, títulos para llevar durante los viajes de vacaciones, …

Todos los años, la campaña ha contribuido a que se produzcan picos en las inscripciones del carné de la biblioteca, en el tráfico web y en las donaciones: por ejemplo, el año pasado, durante el Viernes Negro, la Biblioteca vio cómo se presentaban 543 solicitudes de carné de la biblioteca virtual, lo que supuso un aumento del 84% con respecto a la media diaria de la NYPL para el año fiscal. Las donaciones a la biblioteca también aumentaron: la biblioteca recibió 130 donaciones ese día, frente a las 78 de la campaña del año anterior.