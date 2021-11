Capacitación en ciencia ciudadana para el personal de la biblioteca, los investigadores y el público

“Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public”. LIBER, 2021

Texto completo

La ciencia ciudadana es un pilar fundamental de la ciencia abierta. La Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta crea por primera vez un consenso sobre las definiciones y los principios de la ciencia abierta. La ciencia ciudadana desempeña una serie de funciones en el empeño general de la ciencia abierta de democratizar el conocimiento.

La guía está diseñada como un toollkit de herramientas para ayudar a dirigir un proyecto de ciencia ciudadana. Se ha elaborado a partir de las contribuciones de los miembros de la comunidad de bibliotecas de investigación y ha sido revisada exhaustivamente por expertos.

La primera sección (Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public) se centra en el uso de los datos y en este nuevo y desafiante papel de la biblioteca: en la participación pública y en el apoyo a los investigadores. La guía ofrece una serie de guías paso a paso y ejemplos de proyectos concretos. En la guía, aprenderás sobre los diferentes roles de los ciudadanos en un proyecto, la gestión de proyectos, la comunicación, el uso de los datos y el conocimiento proporcionado por los ciudadanos, las cuestiones de los datos FAIR, y cómo la alfabetización científica puede ser utilizada para la co-creación y la educación en la ciencia ciudadana.

Por último, esta guía forma parte de una serie temática de cuatro secciones basadas en la Hoja de Ruta de la Ciencia Abierta de LIBER, que abarca lo esencial para apoyar los proyectos de ciencia ciudadana: competencias, infraestructuras, buenas prácticas y desarrollo de programas.

Series sections:

Section 1: Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public

Section 2: Citizen Science Research Infrastructure

Section 3: Good (Open Science) Scholarly Practice in Citizen Science

Section 4: Guidelines for Citizen Science Programme Development in Libraries