Ciencia peligrosa: política científica y análisis de riesgos para científicos e ingenieros

Rozell, Daniel J. Dangerous Science: Science Policy and Risk Analysis for Scientists and Engineers. Ubiquity Press, 2020.

Texto completo

El público suele estar entusiasmado con los últimos avances científicos y tecnológicos, pero a veces la investigación amenaza la seguridad física o las normas éticas de la sociedad. Cuando esto ocurre, los científicos e ingenieros pueden encontrarse desprevenidos en medio de un intenso debate sobre política científica. A falta de pruebas convincentes, los optimistas y los escépticos tecnológicos luchan por alcanzar un consenso. En estas situaciones, lo mejor es eludir la controversia instigadora utilizando una amplia evaluación de riesgos y beneficios como herramienta de exploración del riesgo para ayudar a los científicos e ingenieros a alcanzar sus objetivos evitando los peligros físicos o morales. Dangerous Science explora la intersección entre la política científica y el análisis de riesgos para determinar formas de minimizar los impactos negativos de la ciencia y la tecnología en la sociedad.