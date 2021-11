Empoderamiento social en la revolución industrial 4.0

Awaliyah, Siti, et al., editores. Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0 : Proceedings of the 1st International Conference on Citizenship Education and Democratic Issues (ICCEDI 2020), Malang, Indonesia, October 14, 2020. Taylor & Francis, 2021.

Texto completo

ICCEDI es un seminario internacional que se celebra cada dos años organizado por el Departamento de Derecho y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitas Negeri Malang. El objetivo de las actividades es debatir sobre la educación ciudadana teórica y práctica que se necesita para la democracia en Indonesia y otros países, con el fin de crear redes académicas reuniendo a académicos de diversos institutos de investigación y universidades. La educación ciudadana es una necesidad urgente para la nación con el fin de construir una democracia civilizada por varias razones. La educación ciudadana es importante para aquellos que son analfabetos políticos y no saben cómo funciona la democracia de sus instituciones. Otro problema es la creciente apatía política, indicada por la escasa participación de los ciudadanos en el proceso político. Estas condiciones muestran cómo la educación ciudadana se convierte en el medio que necesita un país democrático como Indonesia. El libro aborda una serie de temas importantes, como las cuestiones de derecho, la filosofía de los valores morales, el gobierno político, la socioculturalidad y la Pancasila, y la educación cívica. Por último, ofrece un marco conceptual para la futura democracia. Este libro será de interés para los estudiantes, los académicos y los profesionales, la gobernanza y otras partes interesadas.