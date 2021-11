Haller, Tobias, y Claudia Zingerli, editores. Towards Shared Research : Participatory and Integrative Approaches in Researching African Environments. transcript Verlag, 2020.

Texto completo

Las interfaces de investigación interculturales, interdisciplinarias y transdisciplinarias enfrentan a los investigadores a retos considerables. Hacia una investigación compartida retrata cómo estudiosos de diferentes orígenes disciplinarios y geográficos y en diversas etapas de la carrera académica se esfuerzan por lograr una comprensión más inclusiva y mejor del conocimiento sobre los entornos africanos. El libro se dirige a investigadores, facilitadores y responsables políticos para defender los enfoques participativos e integradores que dan lugar a análisis sistémicos y co-creados.