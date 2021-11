Storytelling : contar historias en la era de Internet

Schachtner, Christine. The Narrative Subject: Storytelling in the Age of the Internet. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020.

Este libro de acceso abierto examina las historias de adolescentes y jóvenes adultos de diferentes regiones del mundo que utilizan los medios digitales como instrumentos y escenarios para contar historias, o que se convierten a sí mismos en objeto de la narración. Estas narraciones tratan sobre la interconexión, la autoescenificación y la gestión de los límites. Desde la perspectiva de la investigación cultural y de los medios de comunicación, pueden leerse como respuestas a los retos de la sociedad contemporánea. Este libro, que aporta pruebas empíricas y explicaciones que invitan a la reflexión, será útil para los estudiantes y académicos que deseen descubrir cómo los procesos de transformación cultural en curso se reflejan en los pensamientos y sentimientos de la generación de Internet.