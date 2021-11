Capacitación de la comunidad a través de la investigación, la innovación y el acceso abierto 

Sayono, Joko, et al., editores. Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access : Proceedings of the 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHSS 2020), Malang, Indonesia, 28 October 2020. Taylor & Francis, 2021.

El ICHSS es un seminario internacional que se celebra cada dos años organizado por el Instituto de Investigación y Servicio a la Comunidad de la Universidad Estatal de Malang. El encuentro tiene como objetivo debatir los desarrollos teóricos y prácticos de las Ciencias Sociales y las Humanidades en Indonesia y otros países, con el fin de crear redes académicas reuniendo a académicos de diversos institutos de investigación y universidades. El empoderamiento de la comunidad sirve como detonante para aumentar la independencia de la comunidad y hacer frente a los retos derivados del rápido desarrollo de la tecnología. Un aspecto importante del esfuerzo de empoderamiento de la comunidad es vincular los resultados de la investigación de la innovación en beneficio de la comunidad. Los resultados de la investigación no deben limitarse únicamente a las publicaciones en el entorno académico. El acceso abierto a diversas formas de la literatura existente es uno de los requisitos para que la investigación innovadora se desarrolle de forma óptima. Por lo tanto, este seminario también ha servido como lugar para que los investigadores de campo de diversas áreas geográficas socialicen, discutan y encuentren soluciones a los problemas actuales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, así como para construir la cooperación y la sinergia en la creación de ideas para la colaboración mutua y para crear investigaciones conjuntas.