7 Libros para el Día Mundial de la Bondad

Kind Reads for Kind Kids

by Chelsea Condren, Early Literacy Coordinator

November 8, 2021

Ver original

El 13 de noviembre es el Día Mundial de la Bondad, un recordatorio para ser amables con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Los libros ilustrados son una herramienta fantástica para introducir conceptos socioemocionales a los niños pequeños, y la coordinadora de alfabetización temprana de la Biblioteca Pública de Nueva York, Chelsea Condren, sugiere estos siete títulos que celebran la bondad y ayudan a los pequeños a entender los grandes sentimientos.

Es posible que los lectores de todas las edades ya conozcan El libro de los sentimientos, de Todd Parr -aunque si no es así, lo recomendamos encarecidamente-, así que aquí te presentamos algunos libros más recientes que celebran la bondad y ayudan a los más pequeños a entender los grandes sentimientos.

Las emociones pueden ser difíciles de entender a cualquier edad, y difíciles de explicar a los pequeños que pueden estar pasando por algo por primera vez. En Ruby encuentra una preocupación (Ruby Finds a Worry), de Tom Percival, una niña descubre, por primera vez, una gran preocupación que no deja de crecer. ¿Qué hará ella para mantener a raya su preocupación? The Rabbit Listened (El conejo escuchó), de Cori Doerrfeld, puede ayudar a los niños pequeños a entender qué hacer cuando otra persona está molesta. En la historia, esa es Taylor, que se enfada cuando se destruye su castillo de bloques. Todos los animales creen que pueden ayudar, pero el conejo es el único que realmente escucha.

Nunca es demasiado pronto para exponer a un futuro lector más pequeño a los libros sobre los sentimientos. El adorable Making Faces: A First Book of Emotions presenta fotografías de Molly Magnuson de bebés con seis expresiones faciales, e incluye un espejo al final para que tu hijo pueda comprobar sus propias expresiones.

A veces, la mejor manera de entender nuestros sentimientos es utilizando los colores. The Many Colors of Harpreet Singh,, escrito por Supriya Kelkar e ilustrado por Alea Marley, sigue a un niño con un color diferente para cada estado de ánimo y ocasión. Le gusta especialmente combinar su patka, o turbante, con su ropa. Pero cuando se muda a una nueva ciudad, ya no se siente tan amarillo como antes. ¿Volverá a sentirse feliz? Para un libro que celebre los buenos sentimientos, sugerimos My Heart Fills with Happiness (Mi corazón se llena de felicidad), de Monique Gray Smith e ilustrado por la célebre Julie Flett. Este hermoso libro de cartón recuerda a niños y adultos que deben apreciar los momentos especiales que nos dan alegría.

Por último, compartir es una de las cosas más amables que podemos hacer, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Blocks de Irene Dickson es una lectura suave para compartir con los niños pequeños que están aprendiendo a jugar amablemente con los demás.