Robert J. Glushko (ed.) Organización y descripción de recursos de información digital. Madrid. FESABID, 2021

FESABID publica en acceso abierto una traducción al español de una selección de contenidos del manual del prestigioso Robert J. Glushko, “The discipline of organizing”, en el que se aborda el marco genérico de los sistemas de organización aplicables especialmente sobre objetos informativos digitales. Se trata de un manual reconocido internacionalmente por la red de iSchools y por ASIS&T (Association for Information Science and Technology) como el libro del año en el campo de information science. Ha sido reeditado en sellos editoriales de referencia en el campo de la información digital, como O’Reilly y el MIT o la Universidad de Berkeley, y que va ya por su cuarta edición.

Organizamos cosas, organizamos información, organizamos información sobre cosas y organizamos información sobre información. Pero aunque «organizar» es un reto fundamental y omnipresente, cuando comparamos estas actividades sus contrastes son más evidentes que sus puntos en común. Proponemos unificar muchas perspectivas sobre la organización con el concepto de Sistema Organizador, definido como un conjunto de recursos intencionadamente dispuestos y las interacciones que soportan. Todo sistema organizativo implica una colección de recursos, una selección de propiedades o principios utilizados para describir y organizar los recursos, y formas de apoyar las interacciones con los recursos. Al comparar y contrastar cómo se desarrollan estas actividades en diferentes contextos y ámbitos, podemos identificar patrones de organización. Podemos crear una disciplina de organización de forma disciplinada.

La 4ª edición tiende un puente entre la organización y la ciencia de los datos. Reformula las estadísticas descriptivas como técnicas de organización, amplía el tratamiento de la clasificación para incluir métodos computacionales e incorpora muchos ejemplos nuevos de selección, organización, mantenimiento y personalización de recursos basados en datos. Introduce una nueva categoría de contenido específico de la disciplina «ciencia de los datos», tanto en el texto del capítulo como en las notas finales, marcadas con [DS] en las ediciones que contienen notas finales.