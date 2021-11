Internet de las cosas: una oportunidad que se acelera

The Internet of Things: Catching up to an accelerating opportunity McKinsey&Company, 2021

Una nueva investigación muestra que el Internet de las Cosas ofrece un importante potencial de valor económico, sobre todo en entornos de producción estandarizados, pero las empresas deben alcanzar una escala para captarlo.

La Internet de las cosas (IoT), la convergencia de los mundos digital y físico, ha surgido como una de las tendencias fundamentales que subyacen a la transformación digital de las empresas y la economía. Desde los rastreadores de fitness que llevamos puestos hasta los termostatos inteligentes que utilizamos en nuestros hogares, pasando por las soluciones de gestión de flotas que nos avisan de cuándo van a llegar nuestros paquetes o los sensores que promueven una mayor eficiencia energética o vigilan las catástrofes naturales derivadas del cambio climático, el IoT está ya integrado en la vida de los consumidores y en las operaciones de empresas y gobiernos.