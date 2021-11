Cómo hacer ciencia ciudadana. La Aventura de Aprender. Madrid: Ministerio de

Texto completo

Existen múltiples definiciones y probablemente al terminar de leer esta guía tendrás la tuya. El Libro Blanco para la Ciencia Ciudadana para Europa la define como la participación de la ciudadanía en actividades de investigación científica en la que los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia con su esfuerzo intelectual, sus conocimientos o con sus herramientas y recursos. Más allá de definiciones, podemos pensar que la ciencia ciudadana es simplemente gente haciendo ciencia, independientemente de su título académico y perfil socioeconómico.

¿Quién decide cada una de las investigaciones a las que se dedica la ciencia? La comunidad científica, podrías decir. La realidad es que esto no es del todo así. Hay un entramado económico-social-político-científico que, a trompicones, perfila la brújula que guía a la ciencia profesional (esto es, a las personas cuyo trabajo remunerado es hacer ciencia). Afortunadamente no únicamente los científicos profesionales pueden hacerla. La ciencia como profesión es un hecho relativamente nuevo. ¿Sabías que, por ejemplo, Einstein no se dedicaba profesionalmente a la ciencia cuando desarrolló su teoría especial de la relatividad?

La ciencia ciudadana te permitirá realizar una investigación científica sobre aquello que a ti te interesa. Esta guía te ayudará a poner en marcha tu propio proyecto, analizando sus distintas etapas. Veremos cómo hacernos las preguntas pertinentes. Gracias a ello seremos conscientes de ciertos problemas y factores limitantes a los que seguramente nos enfrentaremos. Indicaremos estrategias para solucionarlos o, al menos, minimizarlos.

En esta guía encontrarás una serie de consejos y pasos, fruto de experiencias compartidas, para llevar a cabo tu proyecto.

Esta será por definición una guía incompleta, pues no pretende abarcar cómo hacer cualquier proyecto de ciencia ciudadana. Esto sería tan ambicioso como escribir una guía para hacer ciencia. Nuestra intención, mucho más modesta, es repasar alguno de los elementos clave que deberás tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto científico usando metodologías de ciencia ciudadana.